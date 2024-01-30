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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Gezeravcı, biyolojik ve biyoteknolojik deneylere başladı - Teknoloji Haberleri

        Gezeravcı, biyolojik ve biyoteknolojik deneylere başladı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, biyolojik ve biyoteknolojik deneylere başladı. Gezeravcı, deneyler hakkında bilgilendirmede bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 14:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:00
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        Gezeravcı'nın biyoteknolojik deneyleri
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        Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığı biyolojik ve biyoteknolojik deneyler hakkında bilgi verdi.

        Gezeravcı deneyler ile ilgili olarak, “Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenir kenetlenmez, öncelikle biyolojik ve biyoteknolojik deneylerimizin düzeneklerini hazırlayarak bitki ve yosun deneylerimizi başlattık. Bu deneylerden biri olan CRISPR-GEM’de, genetik mühendislik yöntemlerinden CRISPR tekniğini kullanarak bitkilerin sağlığını ve verimini artırmayı hedefliyoruz. Türk bilim insanlarımızın bu kıymetli çalışmaları için gayret göstermek o kadar gurur verici ki” ifadelerini kdullandı.

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