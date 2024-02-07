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        Haberler Ekonomi Teknoloji Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor - Teknoloji Haberleri

        Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 00:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 00:33
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        Gezeravcı'nın bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor
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        SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

        AA'nın haberine göre; şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

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        #Alper Gezeravcı
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        #Uluslararası Uzay İstasyonu

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