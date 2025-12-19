Giresun'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu bir bekçi hayatını kaybetti
Giresun'da Hüsrev Ç. (35) idaresindeki otomobil, Yağlıdere-Espiye karayolunun Hacımahmutlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Hüsrev Ç'nin cenazesi Yağlıdere Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hüsrev Ç'nin Yağlıdere İlçe Emniyet Amirliğinde bekçi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
