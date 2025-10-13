Gisele Bündchen'den ev hayatı paylaşımları

Gisele Bündchen, üçüncü çocuğunu kucağına aldıktan sekiz ay sonra bebeği ve diğer iki çocuğuyla aile hayatından görüntülerini paylaştı. 45 yaşındaki Brezilyalı süper model, Alman kurdu cinsi köpeği Alfie ve bebeğiyle birlikte evindeki spor salonunda yoga yaparken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.

34,9 milyon sosyal medya takipçisine sahip olan Bündchen, minik oğlunun 15 yaşındaki ağabeyi Benjamin Brady'nin kucağında oturduğu piyano başı fotoğrafını takipçilerine gösterdi.

Bündchen, 12 yaşındaki kızı Vivian Brady'nin Miami'de denize atlarken görüldüğü bir fotoğrafı da paylaştı.

Bir karede de kızı Vivian'ı alnından öğerken görülen ünlü model, paylaşımında bir şiir alıntısı yaparak, "Zamanımızdan daha değerli tek bir şey var... Ve onu kimin için harcıyoruz?" diye yazdı.

Bündchen, geçen mayıs ayında Vogue France'a verdiği demeçte, "Küçük oğlum artık gece boyunca uyuyabildiğine göre, rutinimin kontrolünü yeniden ele geçirebildim" demişti. "Her yeni annenin bildiği gibi, uykunun -ya da uyku eksikliğinin- her şeyi ne kadar değiştirebildiği inanılmaz!" diyen ünlü model, "Ama bir kez daha gerçekten minnettarım: Çocuklarımla evde olabilmek ve onlarla her anın tadını çıkarabilmek paha biçilemez" ifadesini kullandı.