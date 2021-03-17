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Giyilebilir teknolojilere bu yıl 80 milyar dolardan fazla harcanacak

Dünya çapında giyilebilir cihazlar için yapılan son kullanıcı harcamalarının bu yıl 81.5 milyar doları bulacağına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kurumsal ağların, verilerin ve kişisel bilgilerin bu cihazlar nedeniyle siber tehditlere daha fazla maruz kalacağına dikkat çekerek şirketleri ve kullanıcıları uyardı.

Giyilebilir akıllı cihazlardaki güvenlik açıklarına dikkat! Haberler
Giyilebilir cihazlardaki açıklara dikkat
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HABERTURK.COM

Teknolojik gelişmeler her geçen gün hayatımızı daha kolay hale getirmeye devam ediyor. Bu gelişmeler aracılığıyla günlük yaşantımıza dahil olan akıllı saatler, gözlükler ve kameralar gibi giyilebilir teknolojiler ise tüketicilerin yüksek talebi ile karşılaşıyor. Öyle ki yayınlanan son raporlarda, dünya çapındaki giyilebilir cihazlar için yapılan son kullanıcı harcamalarının bu yıl 81.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Artan tüketici talebi nedeniyle giyilebilir cihaz pazarının büyüdüğünü ve bu durumun siber tehditleri de beraberinde getirdiğini belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, kişisel verilerin de yer aldığı giyilebilir cihazlara karşı şirketlerin ve kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

‘GÜVENLİK AÇIKLARI BÜYÜK TEHLİKE’

Kısmen evden çalışma modeli ve sağlık durumu takibine artan ilgi nedeniyle daha fazla insan, akıllı saatler gibi giyilebilir cihazlar kullanıyor. Ancak giyilebilir cihazların kullanımındaki artış, güvenlik yöneticileri ve ekipleri için giderek büyüyen bir zorluk oluşturuyor.

Bu cihazlar, kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler de dahil olmak üzere büyük miktarda kullanıcı verisi taşıdığından, güvenlik ihlalleri ve veri hırsızlığı için hedef haline geliyor.

Siber suçlular, giyilebilir cihazları giriş noktaları olarak kullanmak için noktadan noktaya ağ, Wi-Fi ağları ve diğer erişim yöntemlerinden yararlanabiliyor.

"Bugün kullanılan giyilebilir cihazların çoğu, cihaz şifrelemesiyle yetkisiz erişimi engelleyebilir” ifadelerinde bulunan Barbaros Akkoyunlu, “Ancak, bazılarının verileri buluta aktarırken veya kişisel bir cihazla eşleştirirken güvenlik tehditlerine açık olduğu görülüyor” diyor ve ekliyor: “Kullanıcılar cihaz ve uygulama güncellemelerini düzenli olarak yapmalı.”

‘PAZARDAKİ BÜYÜMEYLE SİBER GÜVENLİK İHTİYACI ARTACAK’

“2023'e kadar dünya çapındaki giyilebilir cihaz güvenliği pazarının yüzde 16 bileşik yıllık büyüme oranıyla 702.6 milyon dolara ulaşması bekleniyor” ifadelerinde bulunan Akkoyunlu, şunları söyledi:

“Siber güvenlik için ihtiyaç duyulan cihazlar, bugün kullanılan toplam giyilebilir cihazların yüzde 10'undan daha azını oluşturuyor. Ancak bu segmentin büyümesi, artan güvenlik açıklarından kaynaklanıyor. Giyilebilir cihazlarda giderek daha fazla bilgi depolandıkça siber güvenliğe yönelik ihtiyaçlar da artacak.”

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