Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gökhan Özen, hasta olduğunu sosyal medyadan duyurdu

        Gökhan Özen, hasta olduğunu sosyal medyadan duyurdu

        Şarkıcı Gökhan Özen, İzmir konserinin ardından çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Özen sevenlerinden daha anlayışlı olmalarını istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 10:16 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla tanınan Gökhan Özen, İzmir konserinden sonra çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini duyurdu.

        2

        "YÜZLERCE KİŞİ İLE TEMAS KURMAM ARTIK YASAKLANDI"

        Şarkıcı Gökhan Özen, yapmış olduğu paylaşımda; "İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar" ifadelerini kullanarak hastalığı ve nedenini açıklayan ünlü şarkıcı şöyle devam etti;

        3

        "Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni ikinci kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorumdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz. Temmuz ve ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim. Konser sonrası kendi kararı ile bana ve ekibime baskı yapan ve kulis kapısını zorlayarak kırmaya çalışan sevenlerime böyle davranışlarda bulunmamalarını rica ediyorum."

        4

        ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

        Gökhan Özen, daha önce sosyal medyada gündem olan görüntüleri hakkında açıklamada bulunmuştu. Özen; "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış; 'Gökhan yüzünle ilgili geçirdiği ameliyatla ilgili haberler çıkıyor...' Bir baktım dün ödül törenine gidiyorum. Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onda da sağlık amaçlı mecburen geçirdim. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın diye en azından beni seven insanlara karşı bunu söylüyorum. Yüzüm kendi yüzüm" şeklinde açıklama yapmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Gökhan Özen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Putin seçim öncesi çağrıda bulundu
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Beklenen çalışma geldi! Kalp krizi ve pıhtının sebebi Covid aşıları değil
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahaya çıkıyor
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        TikTok'ta viral oldu... Duvarın ardından gelen sesler şoke etti
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Kuzey Kore lideri tank kullandı
        Türkülerimizi tanıyor
        Türkülerimizi tanıyor
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
        Hatay semalarında görüldü
        Hatay semalarında görüldü
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Öğretmen koca dehşeti! Eşini ve kızını öldürdü
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        2022'deki rekor, denetim getirdi
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        İmamoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Teknoloji devleri AI yatırım yarışında
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Fren hangi sektörleri etkiler?
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama