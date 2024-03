Gökhan Özen, hasta olduğunu sosyal medyadan duyurdu

ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ

Gökhan Özen, daha önce sosyal medyada gündem olan görüntüleri hakkında açıklamada bulunmuştu. Özen; "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış; 'Gökhan yüzünle ilgili geçirdiği ameliyatla ilgili haberler çıkıyor...' Bir baktım dün ödül törenine gidiyorum. Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onda da sağlık amaçlı mecburen geçirdim. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın diye en azından beni seven insanlara karşı bunu söylüyorum. Yüzüm kendi yüzüm" şeklinde açıklama yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram