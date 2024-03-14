Gökhan Özen, hasta olduğunu sosyal medyadan duyurdu
Şarkıcı Gökhan Özen, İzmir konserinin ardından çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.Özen sevenlerinden daha anlayışlı olmalarını istedi
'Aramazsan Arama', 'Dayanamam', 'Benim İçin N'apardın' gibi şarkılarıyla tanınan Gökhan Özen, İzmir konserinden sonra çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini duyurdu.
"YÜZLERCE KİŞİ İLE TEMAS KURMAM ARTIK YASAKLANDI"
Şarkıcı Gökhan Özen, yapmış olduğu paylaşımda; "İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorlarımızdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı. Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladılar" ifadelerini kullanarak hastalığı ve nedenini açıklayan ünlü şarkıcı şöyle devam etti;
"Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni ikinci kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorumdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz. Temmuz ve ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim. Konser sonrası kendi kararı ile bana ve ekibime baskı yapan ve kulis kapısını zorlayarak kırmaya çalışan sevenlerime böyle davranışlarda bulunmamalarını rica ediyorum."
ESTETİK İDDİALARINA YANIT VERMİŞTİ
Gökhan Özen, daha önce sosyal medyada gündem olan görüntüleri hakkında açıklamada bulunmuştu. Özen; "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış; 'Gökhan yüzünle ilgili geçirdiği ameliyatla ilgili haberler çıkıyor...' Bir baktım dün ödül törenine gidiyorum. Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzümde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onda da sağlık amaçlı mecburen geçirdim. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın diye en azından beni seven insanlara karşı bunu söylüyorum. Yüzüm kendi yüzüm" şeklinde açıklama yapmıştı.
Fotoğraflar: Instagram