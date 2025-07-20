Gökhan Türkmen'den Duygu yüklü bir gece

Gökhan Türkmen, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı’nda verdiği konserle on binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gökhan Türkmen; 'Mahşer', 'Derdim', 'Taş', 'Çatı Katı' gibi en sevilen şarkılarını gece boyunca Vanlılarla tek bir ağızdan söyledi. Türkmen, sahnede yaptığı konuşmada; “Burada olmak çok keyifli. İlk defa geliyorum. Yarın gezme fırsatı bulacağım. Harika bir yerde yaşıyorsunuz.” dedi.