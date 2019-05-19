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"Gökyüzündeki gözler" düşmana korku veriyor

AA

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Van Muradiye

Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığına bağlı Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanlığında görevli Mehmetçik, yılın 9 ayının karlı geçtiği sorumluluk bölgesinde adeta kuş uçurtmuyor.

 

NATO'ya deklare edilen ve son teknolojiyle donatılan radar üssünde gökyüzünü kontrol eden Mehmetçik, İran'a 27 kilometre mesafede, havadan gelebilecek her türlü tehdide müdahale edilmesine imkan sağlıyor.

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<p>Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.</p>

Van'ın Muradiye ilçesinde Türkiye'nin 3 bin 100 rakımlı en yüksek ikinci hava radar üssünde görev yapan Mehmetçik, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdidi tespit etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

<p>AA'nın haberine göre, bölgenin çatısı konumundaki zirvede hava tehditlerini önlemek için elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçik, iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada oruçlarını nöbetleşe açıyor.</p>

AA'nın haberine göre, bölgenin çatısı konumundaki zirvede hava tehditlerini önlemek için elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçik, iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada oruçlarını nöbetleşe açıyor.

<p>Yüzbaşı Özkan Özcan: \">

Yüzbaşı Özkan Özcan: \"Görevimiz barışta ve savaşta tanımlanmış hava resmini hızlı ve emniyetli şekilde stratejik seviyede karar verme yetkisine sahip komutanlığa iletmek. Sorumluluk sahamızdaki uçan tüm araçları görmek, tanımlamak ve gerekli makamlara iletmekle görevliyiz\"

<p> Kıdemli Üstçavuş Erkan Nalbant: \">

 Kıdemli Üstçavuş Erkan Nalbant: \"Bu sınır hattında gözümüzü kırpmadan dosta güven, düşmana korku vermeye ilelebet devam edeceğiz\"

"Gökyüzündeki gözler" düşmana korku veriyor - Haberi Paylaş

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"Gökyüzündeki gözler" düşmana korku veriyor

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Türkiye'nin "gökyüzündeki gözleri" konumundaki ülkenin en doğusundaki radar üssünde görevli Mehmetçik, zorlu arazi şartlarına rağmen görevini en iyi şekilde icra ediyor.

ORUÇLARINI BULUTLAR EŞLİĞİNDE AÇIYORLAR

Bölgenin çatısı konumundaki zirvede hava tehditlerini önlemek için elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçik, iftar saatinde bir araya geldikleri sofrada da oruçlarını nöbetleşe açıyor.

Pirreşit Hava Radar Kıta Komutanı Yüzbaşı Özkan Özcan, AA muhabirine, her türlü koşulda görevlerini en iyi şekilde yapmanın gayretinde olduklarını anlattı.

Ay yıldızlı bayrağın dalgalanması, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat gözetleme ve keşif yaptıklarını belirten Özcan, gökyüzünden gelebilecek her türlü tehdide karşı teyakkuzda olduklarını dile getirdi.

Arazi şartlarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Görevimiz barışta ve savaşta tanımlanmış hava resmini hızlı ve emniyetli şekilde stratejik seviyede karar verme yetkisine sahip komutanlığa iletmek. Sorumluluk sahamızdaki uçan tüm araçları görmek, tanımlamak ve gerekli makamlara iletmekle görevliyiz. Ayrı kaldığımız vefakar ailelerimizin, şehit ailelerinin ve aziz milletimizin ramazanını kutlar, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim."

"DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU VERİYORLAR"

Güvenlik Takım Komutanı Kıdemli Üstçavuş Erkan Nalbant ise radar üssünde silah arkadaşlarıyla omuz omuza görev yapmanın onurunu yaşadığını belirterek, "Bu sınır hattında gözümüzü kırpmadan dosta güven, düşmana korku vermeye ilelebet devam edeceğiz." dedi.

Güvenlik Tim Komutanı Uzman Çavuş Ali Erkol da Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla görevli olduklarını söyledi.

Sınırdan gelebilecek her türlü hava tehdidine karşı önlem alabilmek için 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Erkol, "Amacımız Türk hava sahasında oluşabilecek tehdit ve tehlikeleri tespit ve teşhis için radarımızın sürekli aktif çalışmasını sağlamak. Burada bizlere verilebilecek her türlü görevi yapmanın azim ve kararlılığıyla görevimizin başındayız." diye konuştu.

Radar üssünde görevli sözleşmeli er Ertuğrul Gülsoy, askeri üniformayı kanının son damlasına kadar taşıyacağını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir neferi olmaktan gurur duyduğunu anlatarak, "Allah bana ömür verdiği sürece yüce Türk milletine hizmette bulunmak ve al bayrağımızın göklerde dalgalanması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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