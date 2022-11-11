"Gömü'nün Maceraları"nın çekimleri başladı 0:00 / 0:00

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Sıcak mahalle ruhunun ve birlik beraberliğin anlatıldığı çocuk filmi "Gömü'nün Maceraları" sete çıktı. Setten ilk fotoğraflar yayınlandı. Yapımcılığını NO23 Prodüksiyon’un yaptığı, yönetmen koltuğuna ise Ahmet Toklu’nun oturduğu "Gömü'nün Maceraları" filminin senaryosunu Deniz Tuncay kaleme alıyor.

Mahalle ruhunun çocukların gözünden anlatıldığı filmde çocuk oyuncu Emir Ali Doğrul'un yanı sıra; Muharrem Türkseven, Damla Cercisoğlu, Orçun Kaptan, Güzin Usta, Tahsin Yıldırım, Eymen Serhat Kılıç, Kayra Orta, Said Ege Yıldırım, Yiğit Toprak Ateş, Ali Eren Altunkara, Adar Altunkara, Bulut Uysal, Asaf Baydar, Ebru Sarıtaş, Semin özge Gül, Ömer Doğan, Turgut Çalhan, Ahmet Nuri Erkent ve Selinda Nur Keküllüoğlu yer alıyor.

"Gömü'nün Maceraları" filminde her karakterin kendine has bir özelliği var. Film için karakterlere uygun organik kumaştan renkli kostümler hazırlandı. Mahalle ortamında büyüyen çocuk konseptine uygun renkli bir styling oluşturuldu.

ÇOCUKLAR İÇİN SETTE OYUNCU KOÇU HAZIR BULUNUYOR

yapım ekibi, çocuk oyuncular için oyuncu koçu ile çalıştı. Set süresinde çocuk oyunculara oyuncu koçu Ebru Sarıtaş eşlik ederek destek olacak.

Künye

Yapımcı – NO23 Prodüksiyon

Yönetmen – Ahmet Toklu

Senarist & Yaratıcı yapımcı – Deniz Tunçay

Görüntü yönetmeni – Cenk Tatarer

Cast Direktörü – Tuğba Bilgin- Rümeysa Deniz

İdari yapımcılar: Ayşe İlker Turgut & Nuri Sevin