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Haberler Teknoloji Google'a rekabet soruşturması açıldı
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Rekabet Kurulu Google'a soruşturma açtı

Rekabet Kurulu Google'ın ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmanın tamamlandığını ve soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı

Google'a rekabet soruşturması açıldı
HABERTURK.COM

Önde gelen teknoloji devlerinden Google'a rekabet kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Ön araştırmanın sonuçlandığını belirten Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlüğün çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin olarak bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı" ifadelerine yer verildi

"EDİNİLEN BİLGİ, BELGE VE TESPİTLER CİDDİ VE YETERLİ"

Açıklamada, "Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 18.05.2023 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına, 23-23/432-M sayı ile karar verdi" denildi.

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