Türkiye’de geçen ay ilk olarak Android kullanıcılarına sunulan Google’ın akıllı asistanı Google Asistan’ın iOS sürümü yayınlandı. Yapay zeka destekli kişisel asistan, kullanıcıların sorduğu sorulara Türkçe olarak yanıt veriyor. Geçen ay Android kullanıcılarına açılan Türkçe Google Asistan artık iPhone kullanıcılarına da açıldı.

Aralık 2018’de Türkçe dil desteğine kavuşan asistana, Apple’ın uygulama mağazası App Store üzerinden erişilebiliyor. Android’in ardından iOS desteğinin de gelmesiyle Google Asistan, rakibi Siri’nin çalıştığı iPhone ve iPad’lere yerleşmiş oldu.

Google’ın Haritalar, YouTube, Takvim ve Fotoğraflar gibi birçok popüler uygulaması ile entegre çalışabilen Google Asistan, Türkçe olarak sesli komutlar ile telefon araması yapma, mesaj atma, e-posta gönderme, müzik dinleme, Netflix ve Spotify benzeri popüler uygulamaları çalıştırma gibi pek çok komutu yerine getirebiliyor.

Google Asistan ile neler yapabileceğinizi görmek için hazırladığımız özel videoyu izleyebilirsiniz.

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