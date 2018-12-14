Google‘ın sesli yanıt veren akıllı asistanı Google Asistan, bugün itibariyle Türkiye’de Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. Kademeli olarak sunulmaya başlanan ve yarın tüm Android kullanıcılarına açılacak olan Türkçe Google Asistan, iOS kullanıcılarına da Ocak ayı içinde gelecek.
Öncelikli olarak Android’te Google uygulamasına gelen güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkan Google’ın bu yeniliği, mobil kullanıcılara yapay zeka destekli teknolojilerle kişisel asistan olarak hizmet verebiliyor. Google’ın 2016 yılında geliştirmeye başladığı Google Asistan, 300 farklı yeteneğe sahip. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu özelliklerden 250’si Türkiye’de Türkçe olarak kullanılabilecek.
Asistan, sesli olarak yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, bulunan veya merak edilen bir konumdaki şu an ve yakın gelecekteki hava durumu tahminlerini alma, spor karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenme, uçuş bilgilerini alma, uyumlu donanımlarla ışıkları açıp kapatma, ev ve işyerlerindeki internete bağlanabilen akıllı cihazları sesli komutlarla yönetebilme gibi yeteneklere sahip.
BANA BİR ŞAKA YAP!
Google Asistan ile Türkçe olarak örneğin “Anneme kısa mesaj gönder”, “İşe gidiş trafiğimi kontrol et”, “Alarm kur”, “Hatırlatıcı ekle” gibi komutlar yerine getirebiliyor.
Google’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların “Bana bir tekerleme söyle” veya “Bir fıkra anlat” gibi isteklerini de yine Türkçe olarak yanıtlanıyor. Türkiye'ye özel geliştirilen tekerleme, özlü sözler, şiirler, şakalar, şarkılar da Asistan'ın özellikleri arasında.
Google’ın bu yeni özelliği, sesli olarak “Ok Google” komutu ile veya Google uygulamasındaki mikrofon tuşuna basarak aktif hale getirilebiliyor.
Google yetkililerinin verdiği bilgiye göre makine öğrenimi ile çalışan Asistan, kullanım oranındaki artışa paralel olarak kendini geliştirecek ve kullanıcılara daha doğru cevaplar verebilecek. Türkiye’deki Android telefon kullanıcılarına kademeli olarak bugünden itibaren sunulmaya başlanan Türkçe Google Asistan, gelecek ayın sonuna kadar Türkiye’deki tüm Android ve iOS platformundaki kullanıcılara sunulmuş olacak.
TÜRKÇE OLARAK NELERİ YAPIYOR?
Google Asistan ile Türkçe olarak şu işlemler yapılabilecek:
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