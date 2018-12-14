Google‘ın sesli yanıt veren akıllı asistanı Google Asistan, bugün itibariyle Türkiye’de Türkçe olarak hizmet vermeye başladı. Kademeli olarak sunulmaya başlanan ve yarın tüm Android kullanıcılarına açılacak olan Türkçe Google Asistan, iOS kullanıcılarına da Ocak ayı içinde gelecek.

Öncelikli olarak Android’te Google uygulamasına gelen güncellemeyle kullanıcıların karşısına çıkan Google’ın bu yeniliği, mobil kullanıcılara yapay zeka destekli teknolojilerle kişisel asistan olarak hizmet verebiliyor. Google’ın 2016 yılında geliştirmeye başladığı Google Asistan, 300 farklı yeteneğe sahip. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu özelliklerden 250’si Türkiye’de Türkçe olarak kullanılabilecek.

Asistan, sesli olarak yol tarifi alma, telefonla arama yapma, mesaj ve e-posta gönderme, müzik çalma, video oynatma, bulunan veya merak edilen bir konumdaki şu an ve yakın gelecekteki hava durumu tahminlerini alma, spor karşılaşmalarının sonuçlarını öğrenme, uçuş bilgilerini alma, uyumlu donanımlarla ışıkları açıp kapatma, ev ve işyerlerindeki internete bağlanabilen akıllı cihazları sesli komutlarla yönetebilme gibi yeteneklere sahip.

BANA BİR ŞAKA YAP!

Google Asistan ile Türkçe olarak örneğin “Anneme kısa mesaj gönder”, “İşe gidiş trafiğimi kontrol et”, “Alarm kur”, “Hatırlatıcı ekle” gibi komutlar yerine getirebiliyor.

Google’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların “Bana bir tekerleme söyle” veya “Bir fıkra anlat” gibi isteklerini de yine Türkçe olarak yanıtlanıyor. Türkiye'ye özel geliştirilen tekerleme, özlü sözler, şiirler, şakalar, şarkılar da Asistan'ın özellikleri arasında.

Google’ın bu yeni özelliği, sesli olarak “Ok Google” komutu ile veya Google uygulamasındaki mikrofon tuşuna basarak aktif hale getirilebiliyor.

Google yetkililerinin verdiği bilgiye göre makine öğrenimi ile çalışan Asistan, kullanım oranındaki artışa paralel olarak kendini geliştirecek ve kullanıcılara daha doğru cevaplar verebilecek. Türkiye’deki Android telefon kullanıcılarına kademeli olarak bugünden itibaren sunulmaya başlanan Türkçe Google Asistan, gelecek ayın sonuna kadar Türkiye’deki tüm Android ve iOS platformundaki kullanıcılara sunulmuş olacak.

TÜRKÇE OLARAK NELERİ YAPIYOR?

Google Asistan ile Türkçe olarak şu işlemler yapılabilecek:

İletişim: Özlem'i ara, annemi hoparlörden ara, 536XXXXXXX'e telefon et, SMS gönder, Berkay'a 20 dakikaya oradayım diye mesaj at, Işıl'a Whatsapp'ten mesaj gönder, Nazlı'ya email yaz.

Alarm & Zamanlayıcı: Sabah saat 8'e alarm kur, Alarmlarımı/zamanlayıcıları göster, Hazırlan adında bir alarm oluştur, Fırın adındaki zamanlayıcıyı sil, Her perşembe akşam 5'e alarm kur

Takvim: Takvimime akşam yemeği adında bir etkinlik ekle, ajandamdaki toplantıları göster, sıradaki toplantım nerede, Yarın akşam saat 9'a bir etkinlik oluştur

Hatırlatıcı: Akşam 7'ye çiçekleri sula adında bir hatırlatıcı oluştur, Yarın akşam 9'da alışveriş yapmayı hatırlat, eve gidince çamaşır yıkamayı hatırlat, Biberiye adındaki hatırlatıcıyı sil

Alışveriş: Alışveriş listeme hardal ekle, Alışveriş listemi göster

Cihaz Eylemleri & Ayarlar: Sesi aç, telefonumu sessize al, uçak modunu aç, bluetooth'u kapat, feneri aç, Wifi'ı kapat, Sesi maximum yap, Fotoğraf çek, XXX sitesine git, Işıkları aç, Işıkları 50% yap

Medya: Doğaya dönüş adlı şarkı listemi çal, Spotify'da sütliman adlı listeyi çal, Sezen aksu çal, Müzik aç, Caz çal, Netflix aç, Ferit Odman'ın Ayrılık şarkısını aç, YouTube'da türkçe pop kanalını aç, Müziği durdur, Tekrar çal

Yerel & Navigasyon: Eve yol tarifi ver, Belgrad ormanına trafik kaç dakika, havaalanına toplu taşımayla en hızlı nasıl giderim, İş yerime yol tarifi başlat, Maçka parkı buradan ne kadar uzaklıkta

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Kişisel: Şiir oku, alıntı yap, ilginç bir bilgi ver, şaka yap, sıkıldım, bir zar at, yazı tura at, kedi sesi çıkar

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Teleport: Hava durumu uygulamasını aç, XXX banka uygulamasını aç...

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