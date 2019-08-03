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Google’ın düzenlediği ve dünyanın en büyük online bilim fuarı olan bilim ve mühendislik yarışması Google Science Fair’de, İzmir Çakabey Okulları öğrencisi Tuan Dolmen, küresel çapta verilen beş ödülden birine layık görüldü.

13-18 yaş arasındaki parlak beyinleri, dünyayı değiştirecek fikirlerini paylaşmaya davet eden Google Science Fair’e (Google Bilim Fuarına) bu yıl da 120’yi aşkın ülkeden, binlerce proje ile başvuruda bulunuldu.

Google Science Fair jürisi, tüm dünyadan ilk 100 ve ikinci elemede ilk 20 projeyi belirledi. 20 küresel finalisti, ABD’de Silikon Vadisi’ne davet eden Google, buradaki jüri değerlendirmesi sonucunda beş öğrenciyi ödüle layık gördü.

“Enerji üretmek için ağaçların titreşimlerini toplamak üzere tasarlanmış dijital tarım modülü” isimli projesi ile İzmir Özel Çakabey Okulları 11. sınıf öğrencisi Tuan Dolmen “Scientific American Innovator” ödülüne layık görüldü.

AĞAÇ TİTREŞİMİNDEN ENERJİ ÜRETTİ

Projesinde tarım sektöründeki alternatif enerji kaynaklarının eksikliği sorununu ele alan Tuan Dolmen, ağaçların titreşiminden enerji toplayabilen ve tarımsal verileri ölçebilen dijital bir tarım modülü oluşturarak, ağaç titreşimlerini enerjiye dönüştüren bir sistem sunmayı başardı. Dolmen, California Silikon Vadisi’ndeki etkinlikte, dünyanın en iyi üniversitelerinin öğretim üyelerinin yanısıra Lego, Virgin Galactic gibi firmaların üst düzey yöneticileri ile tanıştı.

15 BİN DOLAR BURS ÖDÜLÜ

Tuan Dolmen, aldığı ödülle ilgili olarak, “Dünya çapındaki bilim platformlarında, ülkemiz adına başarılara imza atmak çok heyecan verici” dedi.

Eğitimi için 15 bin dolar burs ödülü kazanan Tuan, Scientific American Cruise’un davetlisi olarak, bilim insanlarıyla seminerler ve görüşmelerin yapılacağı bir seyahat de kazandı. Google, dünya çapında ödüle layık görülen öğrencileri, “bu yılın şampiyonları” olarak sayfasında tüm dünya ile paylaştı.