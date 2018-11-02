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Dünya genelinde 50’ye yakın ofisinde 90 binden fazla çalışanı olan Google’ın çalışanlarına yönelik uyguladığı ‘eşitsiz’ politikaları protesto etmek için düzenlenen eyleme, binlerce kişi katıldı. Protestoya destek veren çalışanların, Twitter’da açtıkları “Google Walkout For Real Change” adlı hesap üzerinden paylaşılan rakamlara göre Google’ın dünya çapındaki 40 ofisinden 17 bine yakın çalışan eyleme destek verdi.

Google, şirket içinde çalışma ahlakı ve müşteriler ile iletişim konusunda yıllardır sloganı haline gelen (ancak şirketin bu yılın mayıs ayında kullanımdan kaldırdığı) 'Don't Be Evil' (Kötü Olma) mottosuna da gönderme yapan çalışanlar, şirketin ayrımcı uygulamalarını protesto etti. Google’ın 20 yıllık tarihinde ilk kez karşılaştığı bu büyük çaptaki protesto gösterilerinden ortaya şu çarpıcı kareler çıktı: