GÜVENLİK HER ZAMAN ÖNCELİKLİDİR, ANCAK...

Şifre yönetimi üzerine kurulu bir şirket için güvenlik her zaman en önemli önceliktir. Ciddi firmalar şifrelenmiş verilerin korunması için sıfır bilgi teknikleri kullanır. Böylelikle parola şirketi ve devlet dahil olmak üzere hiç kimse ana şifreye ulaşamaz ve verilerin şifresi de çözülemez.