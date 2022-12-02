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Google Chrome'dan kullanımı kolaylaştıran yeni özellikler! Sekmeler arasında kaybolmaya son...

Google, Chrome için getirdiği yeni güncellemelerle daha pratik bir deneyim sunuyor. Özellikle aynı anda birçok sekme ile çalışanlar için getirilen gruplandırma seçeneği, birçok kişinin favori özelliği olacak gibi gözüküyor.

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  • Google Chrome'dan kullanımı kolaylaştıran yeni özellikler! Sekmeler arasında kaybolmaya son...

    İLGİLİ SEKMELERİ BİR ARAYA TOPLAYIN

    Yeni güncellemeyle beraber birbiriyle alakalı sayfaları bir grupta toplayabilir ve grubu adlandırıp renkle kodlayabilirsiniz. 

    Böylece, karışık bir Google penceresi yerine düzenli ve kullanımı kolay bir pencereniz olabilir.

    Bunun için;

    -Bir sekmeyi sağ tıklayın, ardından sekmeyi yeni gruba ekleyi tıklayın.

    - Grubunuzu adlandırın, bir renk seçin ve entera basın.

    - İstediğiniz kadar sekmeyi sürükleyerek gruba ekleyebilirsiniz.

    - Görünümü daraltmak veya genişletmek için grup adını tıklayın.
  • Google Chrome'dan kullanımı kolaylaştıran yeni özellikler! Sekmeler arasında kaybolmaya son...

    SES VE VİDEO SEKMELERİNİ KOLAYCA BULUN

    Yoğun iş programınız arasında bir yandan görüntülü konuşuyor bir yandan Google sekmeleri arasında kayboluyorsanız bu özellik tam size göre!

    Yeni güncellemeyle beraber sekme araması yaptığınızda "Ses ve Video" bölümünden arkada oynayan videoları, görüntülü sohbeti veya diğer sesleri ayrı bir bölümde görebileceksiniz.

    Bunun için;

    - Tarayıcının üst tarafındaki sekme arama  simgesini tıklayın.

    - Açık video sekmelerinizi Ses ve Video bölümünde  bulabilirsiniz.

     
  • Google Chrome'dan kullanımı kolaylaştıran yeni özellikler! Sekmeler arasında kaybolmaya son...

    WEB SİTESİNE GİRMEDEN ŞİFRE KAYDEDİN

    Şifre kaydetmek için siteye girmiş olmanız gerekmiyor. Siteleri, kullanıcı adlarını ve şifreleri manuel yolla ekleyerek Chrome'un bu bilgileri ileride otomatik olarak doldurmasını sağlayabilirsiniz.

    Bunun için;

    - Chrome menüsü  > Ayarlar > Otomatik doldurma > Şifre Yöneticisi'ni tıklayın.

    - Kayıtlı şifrelerin yanında ekleyi tıklayın.

    - Siteyi, kullanıcı adını ve şifreyi ekleyip kaydeti tıklayın.

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