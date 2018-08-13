Döviz piyasasındaki hareketlilik internet kullanıcılarının rüyalarına da yansıdı. Google Arama Trendleri’nde “Rüyada dolar görmek” araması, 2004 yılından bu yana en popüler dönemini yaşıyor.

Google, kullanıcıların yaptığı aramalardaki terimlerin arama yoğunluğunu ve ilgisini Google Arama Trendleri servisi ile gösteriyor. Herkese açık olan sunulan bu servisteki rakamlar, 0 ile 100 arasında değerlendiriliyor.

100 değeri, arama teriminin en yüksek popülerliğe sahip olduğu dönemi temsil ederken; 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına geliyor. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı, diğer bir deyişle kullanıcıların bu terim ile arama pek yapmadığı anlamına geliyor.

14 YILDIR İLK KEZ 100’Ü GÖRDÜ

Gündemdeki gelişmelerin bir yansıması olan arama trendlerinde Türkiye’deki kullanıcıların yaptığı “Rüyada dolar görmek” aramalarına bakıldığında, dolar kurunun 7 TL’ye kadar zıpladığı son birkaç günde,

sözkonusu arama terimi ilk kez 100 değerini aldı. Diğer bir deyişle Google’da 2004 Ocak ayından bu yana yapılan aramalarda, “Rüyada dolar görmek” terimi en yüksek popülerliğine 10 Ağustos Cuma günü ulaştı.

EN ÇOK SİVASLILARIN RÜYASINA GİRDİ

Bu ay başına göre ikiye katlanan “Rüyada dolar görmek” arama terimine olan ilgi, temmuz ayı sonuna göre ise tam dört kat artmış durumda.

Ekonomik ve siyasi gündemin hem internet arama terimlerine hem de kişilerin bilinçaltına yansıdığının bir göstergesi olan “Rüyada dolar görmek” ne anlama gelir? diye merak edenler için ise rüya tabirleri değerlendirmelerine göre sözkonusu rüyanın, gerçek anlamı gibi rüya sahibinin maddi şeylere sahip olacağına işaret ettiğini belirtelim.

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