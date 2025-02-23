Google'dan Reklam Kurulu açıklaması "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan Tüketici Yorumlarına ve Finansal Hizmetlere İlişkin Reklamlara 30,2 Milyon TL Para Cezası Ve Yaptırım Kararları" başlıklı bir açıklama yayınlamıştı ve Google reklamlarına tebriren bir engel getirildiği duyurulmuştu. Google ise bu ceza bildirisi sonrasında bir açıklamada bulundu.

Habertürk Giriş: 23.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:53 facebook

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