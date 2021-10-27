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Google'ın çatı şirketi Alphabet, mali yılının üçüncü çeyreğinde 18.9 milyar dolar net kâr ile en yüksek çeyreklik kârını elde etti. Böylece firma söz konusu dönemde her dakika yaklaşık 143 bin dolar kâr etti. Alphabet'in kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.7 yükseldi.

Alphabet'in üçüncü çeyrekte hissedarlara dağıtılabilir hisse başına kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70.6 artarak 27.99 dolara yükseldi.

Üçüncü çeyrekte firmanın gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65.1 milyar dolara çıktı. Bunun 53.1 milyar doları reklamdan geldi.

Alphabet bunun yanında söz konusu dönemde çalışan sayısının 150 bini geçtiğini duyurdu