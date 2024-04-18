Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.530,47 %-0,18
        DOLAR 32,5119 %0,13
        EURO 34,7442 %0,25
        ALTIN 2.471,26 %0,36
        FAİZ 45,49 %-0,22
        GÜMÜŞ GRAM 29,45 %-0,01
        BITCOIN 61.387,00 %0,87
        GBP/TRY 40,5635 %0,15
        EUR/USD 1,0673 %0,00
        BRENT 87,29 %-3,03
        ÇEYREK ALTIN 4.040,50 %0,36
        Haberler Ekonomi Teknoloji İnternet Google'dan yeni işten çıkarma kararı - Teknoloji Haberleri

        Google, yeni işten çıkarma kararını duyurdu

        ABD'li teknoloji devi Google'ın, daha fazla çalışanı işten çıkarma ve bazı ekipleri yeniden yapılandırma kararı aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 01:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 01:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Google'dan yeni işten çıkarma kararı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bir Google sözcüsünün yaptığı açıklamada, şirketin önceliklerine ve önemli fırsatlara yatırım yapıldığına işaret edildi. Google'ı bu fırsatlara göre en iyi şekilde konumlandırmak amacıyla, ekiplerden bazılarının daha verimli olmak ve kaynakları ayarlamak için büyük değişiklikler yaptığı anımsatıldı.

        Bu sayede, bürokrasinin azaltıldığı ifade edilen açıklamada, çalışanlara şirket öncelikleri üzerinde çalışma fırsatı vermek için yapıların basitleştirildiği aktarıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, işten çıkarmaların şirket çapında olmadığı ve etkilenen çalışanların şirket içi rollere başvurabileceği belirtildi. Kaç çalışanın veya hangi ekiplerdeki personellerin işten çıkarmalardan etkilendiğine dair bilgi verilmedi.

        Yeniden yapılanmaların normal iş akışının bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, etkilenen çalışanların küçük bir yüzdesinin Hindistan, Chicago, Atlanta ve Dublin'in aralarında olduğu uluslararası ve yerel olarak yatırım yapılan merkezlere kaydırılacağı aktarıldı.

        Geçen yıl binlerce çalışanının işine son veren Google, bu yıl da çeşitli birimlerde yüzlerce çalışanını işten çıkarma kararı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #google
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Real Madrid yarı finalde!
        Real Madrid yarı finalde!
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        AB zirvesinde Türkiye'ye ilişkin bildiri
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        9 aylık hamile kadın kazada öldü, bebeği gözlem altında
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan fahiş fiyat artışı açıklaması
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        İsrail'de Filistinli esirlerin infazı önerildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Sakatat yüklü kamyon devrildi
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Gazze çevresinde askeri hareketlilik
        Kanal kazısında göçük oluştu! 3 işçiden 2'si öldü
        Kanal kazısında göçük oluştu! 3 işçiden 2'si öldü
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Muhtarlık sevinci kursağında kaldı
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        Fenerbahçe namağlup şampiyon!
        İngiltere'de İsrail'e silah satışı protestosu
        İngiltere'de İsrail'e silah satışı protestosu
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        Turist rehberlerini ve seyahat acentalarını ilgilendiren kanun TBMM'den geçti
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        'Dayak' ölüm getirdi! Yaşam mücadelesini yitirdi
        Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
        Taksiciyi öldüren zanlı yakalandı
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi