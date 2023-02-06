Emeklilere müjdeli haber! Tüm hesaplara 7 bin 500 TL yatacak!

HABERTURK.COM

Türkiye'yi sarsan ve birçok ilde yıkıma neden olan büyük depremler sonrası teknoloji devlerinden destek sürüyor. Google, gerçekleşen depremlerin ardından güvenli bölgeler haritasını yayınladı.

'Deprem Güvenli Bölgeler Haritası'nda, "Gaziantep, Kahramanmaraş ve depremi yoğun bir şekilde hisseden Güneydoğu Anadolu illerinde sokakta kalan vatandaşlara kapısını açan kurum ve işletmelere ulaşabilirsiniz" bilgisi yer alıyor.

Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adana şehirlerindeki işletmeler ve konumlarının yer aldığı haritanın linkine aşağıdan ulaşılabilir.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1aQ0TJi4q_46XAZiSLggkbTjPzLGkTzQ&g_ep=CAESCTExLjY0LjcwMRgAQgJUUg%3D%3D&shorturl=1&ll=37.9849403958198%2C38.48452665004177&z=8