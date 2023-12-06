Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.030,44 %-0,33
        DOLAR 28,9394 %0,02
        EURO 31,2575 %0,07
        ALTIN 1.882,77 %0,43
        FAİZ 38,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,46 %0,13
        BITCOIN 43.826,00 %-0,17
        GBP/TRY 36,4870 %0,21
        EUR/USD 1,0793 %-0,01
        BRENT 77,03 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 3.078,59 %0,43
        Haberler Ekonomi Teknoloji Google deprem uyarısı gelmediyse bu ayarlara göz atın! - Teknoloji Haberleri

        Google deprem uyarısı gelmediyse bu ayarlara göz atın!

        Aralık Pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi ve İstanbul'un birçok çevre illerinde hissedildi. Depremle ilgili en çok konuşulan konulardan birisi ise Google deprem uyarı sistemi. Pek çok insan uyarı sisteminin nasıl çalıştığını ve neden bazı telefonlara uyarı gelmediğini sorguluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 12:49 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Google'ın deprem uyarı sistemi bazı telefonlara ulaşırken bazı telefonlara herhangi bir bildirim gitmiyor. Uyarılar kimi kullanıcılara 10 saniye içinde kimi kullanıcılara ise 1 dakika sonra ulaştığına dair veriler de bulunuyor.

        2

        DEPREM UYARILARINI ALAMIYORSANIZ NE YAPMALISINIZ?

        Google'ın söz konusu sistemden sorumlu yöneticilerinden Micah Berman "Bu sistemin devreye girdiğine ve uyarılar gönderdiğine eminiz" ifadelerini kullandı, ancak insanlara ulaştığına dair veri sunmadı.

        Google'ın deprem uyarı sistemi, akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçer sayesinde titreşimleri tespit ederek sarsıntıyı tahmin edebiliyor. Eğer depremin büyüklüğü 4.5 üzerindeyse sistem uyarı gönderiyor. Telefonunuz "rahatsız etme" modunda olsa bile otomatik olarak bildirim geliyor. Peki deprem uyarılarını alamıyorsanız ne yapmanız gerekiyor?

        3

        GOOGLE DEPREM UYARILARI NASIL AÇILIR?

        Öncelikle telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "Konum" sayfasına giriş yapın. Burada yer alan "Acil Durum Konum Hizmeti"ni açın ve hemen altındaki "Deprem uyarıları" sekmesine tıklayın. Deprem uyarıları sayfası açıldıktan sonra çalışabilmesi için konum erişimine izin vermeniz gerekiyor. Bunun için gerekli izinleri sağladığınızdan emin olun.

        Ancak tüm ayarlara rağmen Google şu uyarıları yapıyor:

        - Deprem uyarıları tüm bölgelerde desteklenmez

        - Her deprem algılanmaz

        - Şiddet ve sallantı yoğunluğu tahminlerinde hata olabilir

        - Sallantı başlamadan önce, sallantı sırasında veya sonrasına uyarı alabilirsiniz

        4

        HALA BİLDİRİM ALAMIYORSANIZ BİR DE BU YOLU DENEYİN

        Yani Google bu noktada uyarı sistemine tamamen güvenilmemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak tüm bu ayarları uyguladığınız halde hala deprem uyarı bildirimi alamıyorsanız yapılması gereken bir ayar daha bulunuyor.

        Telefonun "Ayarlar", "Şifreler&Güvenlik" sayfasında yer alan "Acil durum uyarıları" bölümüne giderek "Uyarılara izin ver" seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor.

        Tüm ayarlarınız açık olsa bile Google söz konusu uyarı sistemi için garanti vermiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kadın yolcuların kavgasında biber gazı ortalığı karıştırdı!
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        "Düşmana değil dosta ihtiyacımız var"
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Yağışlar başladı İstanbul kilitlendi!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        İstanbul için güzel haber! İSKİ son veriyi açıkladı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Gazze'ye saldırılar sürerken göç mücadelesi!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz