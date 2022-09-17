Yol tarifinde yeni dönem

Yol tarifi ve navigasyon için yoğun olarak kullanılan Google’ın Haritalar (Google Maps) uygulamasına önemli bir güncelleme geldi. Google Haritalar’da yer alan motor tipine göre farklı rotalar oluşturan yeni özelliği Türkiye’de de kullanıma açıldı.

Yakıt ve enerji verimliliğine odaklanan yeni özellik sayesinde kullanıcılar, aracının motor tipine göre oluşturulan rotalarla yakıttan tasarruf edebiliyor. Bu yeni özellik için belirli iki nokta arasında gitmek isteyen kullanıcılar, önce aracının motor tipini seçiyor.