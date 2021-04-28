Google'ın gelirleri ve karı koronavirüs ile uçuşa geçti! Haberler

ABD’li teknoloji devi Google'ın çatı kuruluşu Alphabet art arda ikinci defa rekor seviyede çeyrek dönem kârı açıkladı ve 50 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını belirtti.

Şirket, koronavirüs pandemisi döneminde kullanım ve reklam satışlarındaki artışın insanlar yüz yüze faaliyetlere yeniden başlamasıyla düşebileceği uyarısında da bulundu.

Yılın ilk üç ayında yüzde 34 artışla 55.3 milyar dolarlık gelir elde eden Alphabet, 17.9 milyar dolar, hisse başına 26.29 dolar kâr elde etti. Analistler ise hisse başına 15.88 dolar kâr bekliyorlardı.

Bu sonuçlara göre Google’ın 2020’nin ilk çeyreğinde 6.8 milyar dolar seviyesinde olan net kârı, bu yılın ilk çeyreği sonunda yüzde 162’den fazla artışla 18 milyar dolara dayanmış oldu.

REKLAMDAN 45 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Böylece 2021’nin ilk 3 ayında günde ortalama 615 milyon dolar gelir elde eden Google’ın günlük ortalama kârı ise 200 milyon dolara dayandı.

(milyon dolar) 2020-1Ç 2021-1Ç Değişim Toplam Gelir 41159 55314 34,4% Net Kâr 6836 17930 162,3%

Şirketin geçen yılın son çeyreğindeki gelirleri 56.9 milyar dolar ve kârı ise 15.2 milyar dolar olmuştu. İlk çeyrekte Google reklam gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre analistlerin beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 32 artarken, bulut hizmetleri satışlar yüzde 45.7 artış gösterdi.

HİSSELERİ BİR YILDA YÜZDE 86 YÜKSELDİ

Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği 55.3 milyar dolarlık gelirin, 44.7 milyar doları Google ve YouTube reklam gelirlerinden oluştu. Şirketin hisseleri borsa kapanışı sonrasındaki işlemlerde yüzde 5 civarında yükseldi.

Geçen yılın 28 Nisan'ında 1232 dolar olan Alphabet hissesinin fiyatı dün itibasiyle 2 bin 291 dolara kadar çıktı. Böylece Alphabet hisseleri pandemi ile geçen son bir yılda yüzde 86 değer kazanmış oldu.