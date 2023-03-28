Futurism'de yer alan habere göre; yapay zekâya, eski başkan Donald Trump'ın neden "uzaylı bir kertenkele insan" olduğuna dair bir makale yazması istendi. Yapay zekâ bu iddiayı makul kılmak için bir makale yazdı: İnsanların Trump'ın uzaylı bir kertenkele olduğuna inanmalarının birkaç nedeni var. Birincisi, uzun, ince boynu ve büyük, badem şeklindeki gözleri gibi bir dizi sıra dışı fiziksel özelliği var. Ayrıca sık sık garip yüz ifadeleri ve hareketler yapmak gibi bir dizi sıra dışı davranışı var.