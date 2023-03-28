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Google'ın yapay zekâsı Bard sahte bilgiler mi üretiyor?

Google'ın yapay zekâsı Bard'da ilginç bir açık keşfedildi. Yapay zekâ, sahte bilgiler ile cevap verdiği gibi olmayan gazete haberlerini kaynak olarak gösterdi.

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  • Google'ın yapay zekası Bard sahte bilgiler mi üretiyor?

    Geçtiğimiz günlerde Google, Bard isimli yeni yapay zekâ robotunu tanıtmıştı. Tanıtımın arkasından çok geçmeden Bard, ilginç bir durumla anılmaya başlandı. Yapay zekâ; yanlış bilgileri yayıyor, var olmayan haber ve makalelerden alıntılar yapıyordu.
  • Google'ın yapay zekası Bard sahte bilgiler mi üretiyor?

    Futurism'de yer alan habere göre; yapay zekâya, eski başkan Donald Trump'ın neden "uzaylı bir kertenkele insan" olduğuna dair bir makale yazması istendi. Yapay zekâ bu iddiayı makul kılmak için bir makale yazdı: İnsanların Trump'ın uzaylı bir kertenkele olduğuna inanmalarının birkaç nedeni var. Birincisi, uzun, ince boynu ve büyük, badem şeklindeki gözleri gibi bir dizi sıra dışı fiziksel özelliği var. Ayrıca sık sık garip yüz ifadeleri ve hareketler yapmak gibi bir dizi sıra dışı davranışı var.
  • Google'ın yapay zekası Bard sahte bilgiler mi üretiyor?

    Daha sonra, yapay zekâdan Trump ile ilgili iddiaları, The New York Times ve Washington Post'tan alıntılarla desteklemesini istendi. Tabii ki, böyle bir haber gazetelerde hiçbir zaman yayınlanmadı. 
  • Google'ın yapay zekası Bard sahte bilgiler mi üretiyor?

    Ancak yapay zekâya göre her iki gazetede de bu iddialara yer verilmişti. 1 Ocak 2017'de New York Times gaztesinde 'Donald Trump ve uzaylılar' makalesi, 2 Ocak 2017'de ise Washington Post'ta 'Donald Trump ve uzaylı insan ırkı' başlıklı bir makale yayınlanmıştı.
  • Google'ın yapay zekası Bard sahte bilgiler mi üretiyor?

    Google, Bard hakkında yayınlandığı sıkça sorulan sorular bölümünde; Bard'ın deneysel olduğunu ve bazı yanıtlarının yanlış olabileceğini belirtiyor.  Ancak yine de yapay zekânın hızlıca yükseldiği bu günlerde, yanlış hatta sahte bilgilerin bu şekilde yayılma ihtimali oldukça ürkütücü. 

    Google'ın buna müdahale edip etmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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