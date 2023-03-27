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İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

İngilizce öğrenmek için dizi izlemek hem eğlenceli hem de pratik bir yoldur. Üstelik, sizin için derlediğimiz bu dizilerde; günlük ve basit bir İngilizce kullanılıyor. Bu sayede hem yeni kelimeler öğrenebilir hem de cümle içinde nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

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  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    HOW I MET YOUR MOTHER

    Dizide, Ted Mosby isimli bir adam çocuklarına, anneleriyle nasıl tanıştığını anlatıyor. Mosby'nin gençlik yıllarına dönen dizide ayrıca Mosby'nin ve arkadaş grubunun maceraları işleniyor.

    Dizi türü: Komedi, romantik
  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    THAT "70'S SHOW"

    That '70s Show; Wisconsin eyaletindeki kurgusal bir yer olan Point Place kasabasındaki bir grup gencin lise hayatını ve ondan sonraki süreçlerini anlatıyor. 

    Dizi türü: Komedi
  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    GOSSIP GIRL

    Dizide "dedikoducu kız" olarak bilinen bir kişi, altı gencin hayatlarına dair birçok detayı bir blogta paylaşmaya başlar. Hatta, bu sayede bilinmeyen birçok şey ortaya çıkar.

    Dizi türü: Gençlik dizisi, dram, romantik
  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    GLEE

    Müzikal bir drama olan Glee dizisinde, lisede kurulan Glee Kulübü'nün üyelerinin başından geçen olayları ve birbirleriyle olan ilişkileri anlatılıyor. 

    Dizi türü: Gençlik dizisi, komedi, dram, müzikal
  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    THE OFFICE

    The Office; İlginç bir patron ve birbirinden farklı karakterlere sahip ofis çalışanlarının komik mesai günlerini konu alıyor.

    Dizi türü: Komedi
  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    FRIENDS

    Friends; New York'ta yaşayan ve 20'li yaşlarda olan bir grup arkadaşın başına gelen komik olayları anlatıyor. 

    Dizi türü: Komedi
  • İngilizce'nizi geliştirebileceğiniz 7 eğlenceli dizi önerisi

    THE BIG BANG THEORY

    The Big Bang Theory; MIT doktorası yapan, asosyal iki araştırma görevlisinin hayatını anlatıyor. İkilinin hayatı karşı dairelerine taşınan Penny isimli genç bir kadınla tanışınca ilginç ve komik bir şekilde değişiyor.  

    Dizi türü: Komedi

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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