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Google Maps en hızlı rotadan uzaklaşanı uyaracak

HABERTURK.COM

Google Maps, Hindistan'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. Buna göre 'Stay Safer' özelliğini seçen yolcular varmak istedikleri noktaya giden en hızlı rotadan 500 metre uzaklaştıklarında uyarılacaklar. Bu özellikle taksicilerin fazla ücret alabilmek için yolu uzatmasının önüne geçilecek

Google Maps taksi

Teknoloji devi Google, Haritalar (Maps) uygulamasında yeni bir güvenlik özelliğini test etmeye başladı. İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan bu özellikle kullanıcılara 'Stay Safer' (Daha güvenli kalın) menüsü sunuluyor. Şu anda Google Maps kullandığınızda tavsiye edilen rotadan çıktığınızda, varmak istediğiniz noktaya otomatik olarak yeni bir rota çiziliyor. 'Stay Safer' seçeneğine tıklayan yolcular ise gitmek istediği noktaya giden en hızlı yoldan 500 metre uzaklaşırsa uyarılıyor. Bu özelliğin özellikle yalnız seyahat eden yolcular tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

GOOGLE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

'Stay Safer' seçeneğiyle adından da anlaşılacağı gibi ilk olarak yalnız seyahat edenlerin daha güvenli bir yolculuk geçirmesi planlanıyor. Testler de muhtemelen bu yüzden kaçırma ve taciz olaylarının çok sık yaşandığı Hindistan'da başlatıldı.  Bunun yanında özellik sayesinde taksicilerin fazla ücret alabilmek için yolu uzatmasının da önüne geçilecek. Google 'Stay Safer'la ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmazken söz konusu özellik ilk olarak mobil yazılım topluluğu XDA-Developers'ın editörleri tarafından farkedildi. Özelliğin ne zaman dünya genelindeki kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

HIZ LİMİTİ ÖZELLİĞİ DE GELDİ

Bu arada Google Maps'e geçtiğimiz hafta da kullandığınız yol üzerindeki hız sınırlarını gösteren yeni bir özellik eklendi. Şu an için Türkiye'deki kullanıcıların erişemediği bu özellik Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çekya, Portekiz, İsveç, ABD ve İngiltere'de kullanılmaya başlandı. Kademe kademe her ülkeye açılması hedefleniyor. Bu özellik halihazırda Google'ın 2013 yılında 1 milyar dolara satın aldığı ve ayrı bir uygulama olarak yaşamını sürdüren Waze'de bulunuyor. Dolayısıyla farklı ülklerde hızlıca kullanıma açılması bekleniyor.  

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