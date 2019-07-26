Google ne kadar kazanıyor? İşte cevabı

Google’ın çatı şirketi Alphabet, 25 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurması, şirketin hisselerini uçurdu. 2019 yılının ikinci çeyreğine ait finansal sonuçları duyuran Alphabet, Nisan-Haziran 2019 döneminde gelirlerinin yüzde 19 artışla 38.9 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Google’ın geçen 3 aylık dönemdeki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 kattan fazla arttı. 2018 yılının ikinci çeyreğinde 3.2 milyar dolar olan şirketin net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 211 artışla 9.9 milyar doları aştı.

Bu yılın ilk yarısı itibariyle bakıldığında ise Google’ın gelirleri 63.8 milyar dolardan 75.3 milyar dolara, net kârı ise 12.6 milyar dolardan 15.6 milyar dolara yükseldi.

GÜNLÜK KÂRI 92 MİLYON DOLAR!

2019 yılının ilk yarısında elde edilen sonuçlara göre Google’ın bu yıl günlük ortalama geliri 418 milyon doları geçerken, günlük ortalama net kârı ise 92 milyon doları aştı.

Sonuçları değerlendiren Google’ın CEO’su Sundar Pichai, Google Arama, Haritalar ve Asistan gibi temel ürünlerinin yanısıra yapay zeka, bulut alanındaki ürün ve yeniliklerinin büyümelerinin körüklediğini ifade etti.

(Milyon Dolar) 2018 - 2Ç 2019 - 2Ç Değişim (Çeyrek) 2018 - İlk 6 Ay 2019 - İlk 6 Ay Değişim (İlk Yarı) Toplam Gelir 32657 38944 19.3% 63803 75283 18.0% Net Kâr 3195 9947 211.3% 12596 16604 31.8%

Analistlerin beklentilerini aşan bu sonuçlara ek olarak Google’ın 25 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurması, Nasdaq Endeksi'nde işlem gören Alphabet’in hisselerini uçuşa geçirdi. New York Borsası’nda kapanış sonrası işlemlerde Google’ın hisse fiyatı yüzde 8’den fazla yükseldi.

Şirketin hisse fiyatı 1132 dolardan 1226 dolara kadar çıkarken, Google’ın piyasa değeri de 65 milyar dolarlık artışla 787 milyar dolar seviyesinden 852 milyar dolara ulaştı.