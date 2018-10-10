ABD'li teknoloji devi Google, yeni akıllı telefonları Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL’i tanıttı. Yeni modellerden Pixel 3, 5.5 inçlik OLED ekrana sahipken, Google’ın en geniş ekranlı telefonu olan Pixe 3 XL ise OLED, 6.3 inç boyutunda çentikli bir tasarıma sahip.

Her iki model de Qualcomm Snapdragon 845 işlemci barındırırken, Google’ın yeni telefonları 12.2 MP’lik arka ve iki adet 8 MP’lik ön kamerayla geliyor. 4 GB’lik RAM’i bulunan cihazlarda 64 GB ve 128 GB’lik depolama seçeneği sunuluyor. Pixel 3’deki batarya 2915 mAh’lik güce sahipken, Pixel XL’de ise 3430 mAh’lik batarya bulunuyor.

Pixel Stand adıyla tanıtılan Google’ın şarj standı sayesinde kablosuz şarj özelliğine de kavuşan yeni telefonların asıl dikkat çeken özelliği ise yapay zeka desteği.

ÇEVİRİ VE SESLİ ASİSTAN DESTEĞİ

Yeni modellerde yer alan Google Assistant tuşuna basıldığında, dijital asistan devreye giriyor. Kullanıcı yapay zeka destekli bu özellikle cihazına sesli komutlar verebiliyor, telefon bu komutları yerine getirip, sesli olarak yanıt verebiliyor.

Google Assistant’da yer alan Google Translate ile de Pixel 3 kullanıcıları telefonları üzerinden 42 farklı dilde sesli çeviri yapabiliyor.

FİYATI 799 DOLARDAN BAŞLIYOR

Google’ın Apple’ın en yeni telefonları iPhone Xs ve iPhone Xs Max’e rakip olarak konumlandırdığı Pixel 3 ve Pixel XL’deki sanal asistan ayrıca istenmeyen çağrıları da tespit edebiliyor.

Android’in son sürümü olan Android 9.0 Pie yüklü olarak gelecek olan telefonlardan Pixel 3’ün 64 GB’lik modelinin satış fiyatı 799 dolar, 128 GB’lik modeli için ise 899 dolar olarak açıklandı.

Pixel 3 XL için ise fiyat 64 GB’lik model için 899 dolar, 128 GB’lik model için 999 dolar olacak. Başlangıç fiyatlarının iPhone Xs’te 999 dolar, iPhone Xs Max’te ise 1099 dolar olduğunu belirtelim.

YENİ TABLET PIXEL SLATE

Etkinlikte tanıtılan bir diğer ürün ise Google’ın yeni tablet modeli Pixel Slate oldu. 4/8/16 GB RAM ve 64/128/256 GB depolama seçenekleri olan Google Pixel Slate, 12.3 inçlik ekran büyüklüğüne sahip. Google’ın yeni tablet bilgisayarının fiyatı ise model seçeneğine göre 599 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor.

TÜRKİYE’DE SATILACAK MI?

Google’ın tanıtım etkinliğinde Pixel 3 modellerinin 18 Ekim’de, 13 ülkede satışa sunulacağı açıklandı. Aralarında Türkiye’nin bulunmadığı sözkonusu ülkeler şunlar: ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, İrlanda, Fransa, Tayvan, İtalya, İspanya, Singapur ve Hindistan.

Anlaşılan Google, daha önceki Pixel modelleri ve diğer donanım ürünlerinde olduğu gibi Pixel 3 ürünlerini de şu aşamada Türkiye pazarında satışa sunmayı planlamıyor.







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