Google’ın bu hafta başında tanıttığı bulut tabanlı oyun servisi Stadia, ABD borsalarında işlem gören AMD’nin hisselerini uçurdu. Google’ın 19 Mart’ta tanıttığı oyun platformu Stadia'nın AMD’nin donanımlarıyla hayata geçirildiğinin duyurulmasının ardından, Nasdaq Endeksi’nde yer alan AMD hisseleri, 3 günde yaklaşık yüzde 22 değer kazandı.
18 Mart Pazartesi günü 23 dolar seviyesinde olan AMD (Advanced Micro Devices) hisseleri, Stadia’daki Google işbirliğinin resmi olarak açıklanmasının ardından 28 dolara kadar çıktı.
AMD hisselerinin 5 günlük seyri
Yılbaşından bu yana yüzde 65 değer kazanan AMD hisseleri, bu son yükselişle borsada son 5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. AMD’nin piyasa değeri de hafta başından bu yana 5 milyar dolarlık artışla 30 milyar doları geçti.
Üç gün önce Google, yeni oyun platformu Google Stadia için yüksek performanslı ve özel üretilmiş AMD Radeon veri merkezi GPU’larını seçtiğini duyurmuştu.
San Francisco’da düzenlenen Oyun Geliştiricileri Konferansı’nda (GDC) Google’ın duyurduğu oyun platformunda AMD, Google’a yazılım geliştirme araçları ve Linux tabanlı, açık kaynaklı Vulkan sürücüsüyle destek olacak.
‘YILLARDIR YAKINDAN ÇALIŞIYORUZ’
Google Stadia geliştirici platformu ürün müdürü Dov Zimring, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bu proje üzerinde AMD ile yıllardır yakından çalışıyoruz, böylece Google Stadia için özel GPU’nun geliştirilmesini sağladık. Oyun endüstrisinde grafik teknolojilerinin geleceğine, oyun geliştiricilerle birlikte öncülük etmeye hazırlanıyoruz” demişti.
Grafik olarak zengin oyunları milyonlarca kullanıcıya aktarmak ve bunu bulut üzerinden yaparken gecikmeyi en aza indirip, oyun performansını üst seviyeye taşımak için ultra yüksek performanslı işlem yeteneğine ihtiyaç duyuluyor.
Aynı zamanda veri merkezlerinin güvenlik, yönetilebilirlik ve ölçeklendirilebilirlik gibi zorluklarını da aşmak için gelişmiş teknolojiler gerekiyor. Verilen bilgiye göre bunu sağlamak için Google Stadia’ya özel üretilmiş AMD yüksek performanslı Radeon veri merkezi GPU’ları (Graphics Processing Unit - Grafik İşleme Ünitesi) kullanılacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.