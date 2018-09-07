Yeni donanım ürünlerini tanıtmak için teknoloji basınına davet gönderen Google, tanıtım tarihini 9 Ekim olarak belirlemiş.

Etkinlikte, Pixel 3 akıllı telefonların standart ve XL boyutlarının tanıtılması bekleniyor. Ürünün tasarımı ve özelliklerini sızdıran birçok fotoğraf ve video bugüne dek görüntülendi, ancak şirketin onayladığı bir bilgi bulunmuyor.

Pixel 3 XL'nin Pixel 2 XL ile benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Ancak üst kısımda iPhone X'daki gibi bir çentik yer alacağı tahmin ediliyor. Sızıntılara göre, standart boyuttaki Pixel 3 ise geçen yıl tanıtılan Pixel 2'ye benzeyecek.

Daha önce çıkan haberlere göre Google, kendi markasıyla bir akıllı saat de tanıtabilir. Bu cihazın Pixel Watch adını taşıması bekleniyor.

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