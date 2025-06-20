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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google’ın PMAX Kampanyasına Rekabet Kurumu’ndan Soruşturma! - Teknoloji Haberleri

        Google’ın PMAX kampanyasına Rekabet Kurumu’ndan soruşturma!

        Rekabet Kurumu, Google'ın Performance Max (PMAX) kampanyasıyla çevrim içi reklamcılıkta gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Teknoloji devi, rekabeti engelleme ve adil olmayan uygulamalarla suçlanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:25
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        Google'a reklam gücünü kötüye kullanma soruşturması!
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        Rekabet Kurumu, Google’ın 2021’de hayata geçirdiği Performance Max (PMAX) reklam kampanyası nedeniyle şirkete soruşturma açtı. Google’ın çevrim içi reklamcılık piyasasındaki dominant konumunu kötüye kullanıp kullanmadığı, reklamverenlere adil olmayan şartlar dayatıp dayatmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti kısıtlayıp kısıtlamadığı mercek altına alınacak. Bu soruşturma, Google’ın reklamcılık sektöründeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

        PMAX NEDİR VE NEDEN HEDEFTE?

        Google’ın 2021’de tanıttığı PMAX, reklamverenlere Google Ads platformundaki tüm reklam kanallarına (arama, görüntülü reklam, YouTube, Gmail vb.) tek bir kampanya üzerinden erişim sağlayan hedef odaklı bir model. Reklam süreçlerini kolaylaştıran bu sistem, aynı zamanda Google’ın piyasadaki gücünü artırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Rekabet Kurumu, PMAX’in diğer reklam hizmetlerine karşı rekabeti engelleyici bir araç olarak kullanılıp kullanılmadığını ve veri birleştirme yoluyla haksız avantaj sağlanıp sağlanmadığını inceleyecek.

        REKABETTE ADALET ARAYIŞI

        Soruşturma, Google’ın reklamverenlere yönelik uygulamalarının adil olup olmadığını da sorgulayacak. Özellikle PMAX’in reklamverenleri kısıtlayıcı şartlara zorlayarak diğer piyasa oyuncularını dışlayıp dışlamadığı değerlendirilecek. Rekabet Kurumu’nun bu adımı, çevrim içi reklamcılıkta şeffaflık ve adaleti güçlendirmeyi hedefliyor. Soruşturmanın sonucu, Google’ın Türkiye’deki reklam stratejilerini ve küresel reklamcılık piyasasını derinden etkileyebilir.

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