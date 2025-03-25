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        Haberler Dünyadan 'Gossip Girl' oyuncusu Ed Westwick baba oldu - magazin haberleri

        'Gossip Girl' oyuncusu Ed Westwick baba oldu

        'Gossip Girl' dizisindeki 'Chuck Bass' karakteriyle tanınan Ed Westwick, bir oğlu olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 17:01 Güncelleme: 25.03.2025 - 17:01
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        Ed Westwick baba oldu
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        Bir dönemin popüler gençlik dizisi 'Gossip Girl'ün oyuncusu Ed Westwick, ilk kez baba oldu. 37 yaşındaki oyuncu, 33 yaşındaki eşi Amy Jackson ile birlikte ilk bebeği Oscar Alexander Westwick'i kucağına aldı. Çift; haberi, paylaştıkları siyah - beyaz fotoğraflarla duyurdu.

        Taze baba olan Ed Westwick, oğulları Oscar ile ilk fotoğraflarını paylaştı. Oyuncu; "Dünyaya hoş geldin bebeğim" mesajını paylaştı. Westwick'in gönderisine beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

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        2007 - 2012 arasında yayınlanan 'Gossip Girl' dizisinde 'Chuck Bass' karakterine hayat veren Ed Westwick, meslektaşı Amy Jackson ile 2022'den bu yana aşk yaşıyor.

        Geçen yıl ağustos ayında evlenen İngiliz oyuncu ile Amy Jackson, bebek sahibi olacaklarını bu yıl şubat ayında açıklamıştı.

        Ünlü oyuncu, bebek haberini "Geri sayım" notuyla vermişti

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        #Ed Westwick
        #bebek
        #Gossip Girl
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