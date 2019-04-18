Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Kemal Kaya, gövdesinin bir bölümü genişletme çalışması yaptığı evinin içinde kalan dut ağacına, baba hatırası olduğu için kıyamıyor.

AA'nın haberine göre Yusuf Şah Mahallesi Bennak Sokak'ta iki katlı evi bulunan Kaya'nın babası, 42 yıl önce evin önüne dut fidanı dikti. Yaklaşık 15 yıl önce evi genişletmeye karar veren Kaya, dut ağacının da bulunduğu bölümü eve dahil etti.

Babasının hassasiyeti nedeniyle Kaya, binayı ağacın kökleri duvarların içinde kalacak şekilde tasarladı. Bunun üzerine ağacın kökleri ve gövdesinin bir bölümü genişletilen evin içinde, dalları ve diğer bölümleri ise dışarıda kaldı.

Aradan geçen sürede giderek genişleyen ve dalları uzayan ağaç yavaş yavaş eve zarar vermeye başlasa da Kaya baba yadigarına dokunmuyor.

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Kemal Kaya, yaptığı açıklamada, babası dut ağacını evin önüne diktiğinde 15 yaşında olduğunu söyledi.

Eve genişletme çalışması yaptıktan sonra ağacın içerde kaldığını aktaran Kaya, yıllardır meyve veren baba yadigarına kıyamadığını vurguladı.

"NASIL KESEYİM BEN BUNU"

Babasının 1,5 yıl kadar önce vefat ettiğini anlatan Kaya, "Babam ölene kadar ben bu ağaçta budama dahi yapmadım. Babamın vefatından sonra ağacın çürüyen bazı dallarını kestim. Herkes bundan dut yiyor. Nasıl keseyim ben bunu" ifadesini kullandı.

Kaya, oldukça yaşlanan ağacın yıkılmasından korktuğunu dile getirerek "Evime zarar vermeye başladı. Yarın öbür gün mecburen keseceğim. Yıkılma tehlikesine karşı sadece fazla ağırlık yapmaması için bazı dallarını kestim, yükünü hafiflettim. Yoksa devrilirdi. Babam hep 'Oğlum, bu ağaçtan bir avuç dut yesinler yeter' diyordu" şeklinde konuştu.