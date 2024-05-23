Gözler sokak hayvanları düzenlemesinde

Türkiye’de gündemi uzunca bir süredir meşgul eden; can kayıplarına ve yaralanmalara neden olan sokak hayvanları sorunu ile ilgili gözler artık TBMM'de olacak.

Adalet, Tarım, İçişleri ve Çevre bakanlıklarının yürüttüğü taslak çalışma; AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na teslim edildi. Çalışma, Yenişehirlioğlu koordinesinde Meclis'te tamamlanacak.

3 madde olması beklenen düzenlemeyle; bakanlık, belediye ve ilgili kurum ve kuruluşların yetkileri yeniden belirlenecek. Belediyeler kapasiteleri ölçüsünde başıboş köpekleri toplayarak, barınaklara alacak. Burada bakım ve aşı işlemleri yapılacak. Daha sonra ilanla sahiplendirilme yoluna gidilecek. 1 ay içinde sahiplendirilemeyen köpekler değerlendirilmeye alınacak. Değerlendirmelerin ardından karar verilecek. Son çare olarak uyutma yöntemine gidilecek.

Konuya ilişkin nitelikli çalışma yapan akademisyen ve ilgili STK'lardan görüş alınarak teklife nihai hali verilecek. 10 gün içinde de teklif AK Parti grubunun imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin ilgili komisyonlar ve genel kurulda oylanmasının ardından yasalaşması bekleniyor.

NEDEN UYUTMA YÖNTEMİNE BAŞVURULACAK?

Yapılan hesaplamalara göre; Türkiye'de 3 ila 5 milyon sahipsiz sokak köpeği var. Kısırlaştırma politikasının sürdürülebilir olması için ise 1 yılda yüzde 70'nin kısırlaştırılması gerekiyor. Ancak Türkiye'nin kısırlaştırma kapasitesi yüzde 15'le sınırlı. Dünya genelinde ise bu oran yüzde 30. Söz konusu veriler ışığında uyutma formülü bulundu.

CHANGE.ORG'DA KAMPANYA BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere göre de sokak hayvanlarının barınaklarda toplatılıp, 30 gün içinde sahiplendirilmeyenlerin öldürüleceği yönünde bir yasa hazırlandığı haberleri üzerine Change.org'da başlatılan kampanyayı iki günde 100 binin üzerinde kişi imzaladı. Hayvanseverlerin talebi, öldürmek yerine kısırlaştırma seferberliği başlatılması ve hayvan satışının yasaklanması.

Sokak köpekleri hakkında hazırlanan yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Teklifin içeriğinde sokak köpeklerinin toplatılıp, 30 gün süre zarfında sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulması planlandığı iddiasının basına yansımasının ardından, hayvan hakları savunucuları teklife tepki gösterdi. Change.org'da 'Katliama Hayır' başlığıyla başlatılan kampanyayı, iki gün içerisinde 100 binin üzerinde kişi imzaladı.

100 BİNİN ÜZERİNDE TOPLANDI

Sokak köpeklerinin popülasyonunun artışında, belediyelerin 20 yıldır kısırlaştırma görevini gerektiği gibi yapmamasının da rolü olduğu vurgulanan kampanyada, hayvanları öldürmenin sorunu çözmeyeceği vurgulanıyor.

Kampanyayı başlatan Didem Kurtoğlu “Hayvanları öldürmek popülasyon sorununu çözmeyeceği gibi bizim ülkemize yakışan bir yöntem de değil. Bize acilen kalıcı çözümler lazım, katliam değil" diyerek çözümün kısırlaştırma seferberliği yapılması ve evcil hayvan satışının yasaklanmasından geçtiğini savundu.

Kampanyayı imzalayanlar da yorumlarıyla planlanan yasa tasarısına tepki gösterdi. İmzacı Nilgün Kızılkaya, "Her canlının eşit yaşam hakkı vardır. Görevini yapmayan kurumların cezası masumlara kesilmemeli" dedi. Mert Hünkar ise “Yüzlerce canın katledilmesine sessiz kalamam. Bu bir vahşettir hiçbir vicdan bunu kabul edemez" diye konuştu.

Fotoğraflar: İHA