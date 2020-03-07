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Göztepe - Başakşehir maçı | CANLI YAYIN!

Göztepe - Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertliler, 49 puanla lider durumda... İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Başakşehir 2-1 kazanmıştı

Göztepe - Başakşehir maçı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligde son üç maçını kazanan turuncu-lacivertli takım, 49 puanla haftaya lider durumda giriyor... Son iki maçından toplam 1 puan alan Göztepe'nin ise 34 puanı bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısı oynanan mücadeleyi, Medipol Başakşehir 2-1 kazanmıştı.

GÖZTEPE - BAŞAKŞEHİR

STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 17.00
YAYIN: beIN Sports 2

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
TEKNİKDİREKTÖR: Okan Buruk

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Turuncu-lacivertli takımın savunmadaki önemli isimleri Alexandru Epureanu ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde takımının 26. haftada Trabzonspor'a konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

Ligin ilk devresinde rakibine 2-1 mağlup olan Göztepe, rakibiyle ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip iç sahada Medipol Başakşehir'le oynadığı 2 müsabakayı da kaybetti.

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