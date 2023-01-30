Bu zamana kadar birçok insan gözünü kapattığında veya parlak bir renge baktığında önünde beliren tuhaf şekillere şahit olmuştur. Bir solucana benziyen bu şekiller bazen iplik gibi bazen de noktalar halinde görülebiliyor. Bu şekillere bilimde muscae volitantes yani uçan sinekler deniyor.