Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gözümüzün önüne gelen tuhaf şekiller nedir ve nasıl oluşur?

Gözlerimiz açık veya kapalı fark etmeksizin bazen önümüzde solucana benzeyen bazı şekiller beliriyor. Bunu yetişkinlerin birçoğu yaşasa da genelde sebebi bilinmiyor. Aslında bunun hem ilginç hem de basit bir cevabı var. İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Gözümüzün önüne gelen tuhaf şekiller nedir ve nasıl oluşur?

    Bu zamana kadar birçok insan gözünü kapattığında veya parlak bir renge baktığında önünde beliren tuhaf şekillere şahit olmuştur. Bir solucana benziyen bu şekiller bazen iplik gibi bazen de noktalar halinde görülebiliyor. Bu şekillere bilimde muscae volitantes yani uçan sinekler deniyor.
  • Gözümüzün önüne gelen tuhaf şekiller nedir ve nasıl oluşur?

    Peki, bu şekiller nasıl ve neden oluşuyor? Gözümüzde vitröz sıvısı denilen ve gözün çoğunu dolduran jelimsi ve saydam bir madde vardır. Bu maddenin içinde kan hücreleri, protein ve doku parçaları gibi küçük cisimler bulunur. 
  • Gözümüzün önüne gelen tuhaf şekiller nedir ve nasıl oluşur?

    Işık gözümüzün arkasına (retinaya) çarptığında bu cisimlerin gölgesi görüş alanımıza girer. Yani, bizim gördüğümüz tuhaf şekiller aslında küçük cisimlerin gölgesidir. 
  • Gözümüzün önüne gelen tuhaf şekiller nedir ve nasıl oluşur?

    Bunu görmemizin sebebi, yüzen noktalar -bu isimle de anılıyor- göz ile beraber hareket eder ve gözün odağını yakalar. Hareketli oldukları için de beyin tarafından algılanırlar.  

    Kaynak: Indy100, BBC

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.