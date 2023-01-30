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Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

Evinde bir kedi dostu olanlar çoktan kedilerin ilginç hareketlerine alışmıştır ancak yine de kedilerin kutulara karşı duyduğu özel ilgi her seferinde şaşırtıcı olabiliyor. Bu davranış anlamsız gibi gözükse de aslında arkasında birçok makul sebep var. İşte, kedinizi daha iyi anlamanızı sağlayacak bir bakış açısı...

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  • Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

    Kedi dostlarımızın bizi çok eğlendiren bir yandan da düşündüren kutu sevdalarını bilmeyen yoktur. Neredeyse tüm kedilerde olan bu ilginç davranışın sebebi nedir? 

    Viyana'daki Veterinerlik Üniversitesi'nde karşılaştırmalı hayvan bilişi alanında doktora adayı olan Gabriella Smith, birkaç teoriyi öne sürüyor.
  • Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

    İlk teori, bunun bir rahatlama isteği olduğu yönünde. Özellikle kediler, stresli hissettikleri zaman bir kutuya girerek saklanıyorlar. Hollandalı bilim insanları, hayvan barınağına yeni gelen kedilerin stres seviyelerini düşürmede saklanma yeteneğinin çok önemli olduğunu belirtiyor. 
  • Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

    Diğer bir görüş ise kedilerin tehdit altında hissettiği zaman saklanma ihtiyacı hissetmesiyle ilgili. Bu şekilde hisseden kediler ancak bir yere saklandıkları zaman kendilerini güvende hissediyor. 
  • Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

    Başka bir teori ise kedilerin avcılık yeteneğinden geliyor. Bir yırtıcı olan kediler, avlanmak için saklanıyor. Elbette, yüzyıllar içinde kediler evcil hale geldi ancak yine de atalarından gelen bu içgüdüyü hâlâ taşıyorlar.  
  • Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

    Son teori ise kedilerin kutuları daha sıcak olduğu için sevdiklerini öne sürüyor. 2006 yılında Ulusal Araştırma Konseyi tarafından yapılan bir araştırma; kedilerin kendisini rahat hissetmek için 30 ile 37 derece arasında sıcağa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
  • Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

    Kutular hatta kedilerin tercih ettiği ilginç saklanma yerlerinin bir açıklaması bu sıcaklığı aramaları olabilir çünkü bu açıdan bakıldığında kutular küçüktür ve kolayca ısınır. 

    Kaynak: Live Science, Wired

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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