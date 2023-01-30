Kediler neden kutuları bu kadar seviyor?

Son teori ise kedilerin kutuları daha sıcak olduğu için sevdiklerini öne sürüyor. 2006 yılında Ulusal Araştırma Konseyi tarafından yapılan bir araştırma; kedilerin kendisini rahat hissetmek için 30 ile 37 derece arasında sıcağa ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.