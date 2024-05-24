New York Times: Gérard Depardieu 'paparazzilerin kralı'nı kanlar içinde bıraktı
Fransız oyuncu Gérard Depardieu, İtalya'da 'paparazzilerin kralı' olarak tanınan Rino Barillari'yi yumruklamakla suçlandı. 79 yaşındaki Barillari, hastaneye kaldırıldı
Film çekimleri sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçen ay gözaltına alınan ünlü Fransız oyuncu Gérard Depardieu, bu defa bir fotoğrafçıya şiddet haberiyle gündemde. 75 yaşındaki oyuncu, 'paparazzilerin kralı' olarak tanınan 79 yaşındaki İtalyan Rino Barillari'yi yumruklamakla suçlandı.
New York Times'ın haberine göre; olay, salı günü Roma'da bir bar çıkışında gerçekleşti. New York Times, La Repubblica'nın köşe yazarı Gianni Riotta'yı saldırının tanığı olduğunu belirtti.
Fotoğraf çekmeyi bırakması istenen Rino Barillari, Gérard Depardieu ile yanındaki Magda Vavrusova adlı kadını takip etmeyi bırakmadı.
Gianni Riotta, Depardieu'nun Rino Barillari'yi yakaladığını söylerken, "Ona vurdu, vurdu ve vurdu. Kanlar içinde kaldı" dedi.
Olay yerinden ambulansla götürülen Rino Barillari'nin suç duyurusunda bulunup bulunmayacağı henüz bilinmiyor.
Gérard Depardieu'nun yanındaki Magda Vavrusova adlı kadının avukatı, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Avukat; açıklamasında, Rino Barillari'nin Vavrusova'yı şiddetle ittiğini, göğsüne dokunduğunu ileri sürdü.
Avukat, Gérard Depardieu'nun müdahale ettiğinde fotoğrafçının "düştüğünü ve kaydığını" söyledi. Magda Vavrusova'nın da hastaneye kaldırıldığını söyleyen avukatı, Rino Barillari'ye dava açmayı planlıyor. Avukat; "Olan bunca şeyden sonra fotoğrafçı, onları fotoğraf yağmuruna tutmakta ısrar etti" diye ekledi.
"ARABANIN ÖNÜNE ATLADI"
La Repubblica köşe yazarı Gianni Riotta'ya göre; tartışmanın ardından Gérard Depardieu, bir araca bindikten sonra Rino Barillari arabanın önüne atladı ve fotoğraf çekmeye devam etti. Barillari ancak arabanın plakasının fotoğrafını çekebildikten sonra yere düştü.
KARİYERİ BOYUNCA 163 KEZ HASTANELİK OLDU
Bu, fotoğrafçı Rino Barillari'nin yaralanmasına yol açan ilk olay değil. Ünlü paparazzinin 60 yıllık kariyerini anlatan 2018 sergisinde 163 hastane gezisi, 11 kırık kaburga, bir bıçaklanma ve 76 parçalanmış kamera kaydedildi. Bunlara, oyuncu Peter O'Toole ile yaşanan tartışmanın ardından atılan dikişler de dâhil.
TACİZ SUÇLAMALARI
Geçen ay iki kadına taciz suçlamasıyla gözaltına alınan Gérard Depardieu, geçen yıl da 13 kadının taciz, sarkıntılık veya cinsel saldırı iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Gérard Depardieu, 2020 yılında, oyuncu Charlotte Arnould'un iddialarının ardından resmi olarak tecavüz ve cinsel saldırı ile suçlanmıştı. Suçlu olmadığını savunan Depardieu, geçtiğimiz ekim ayında kaleme aldığı açık mektupta “Asla ve asla bir kadını taciz etmedim” demişti.