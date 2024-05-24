Avukat, Gérard Depardieu'nun müdahale ettiğinde fotoğrafçının "düştüğünü ve kaydığını" söyledi. Magda Vavrusova'nın da hastaneye kaldırıldığını söyleyen avukatı, Rino Barillari'ye dava açmayı planlıyor. Avukat; "Olan bunca şeyden sonra fotoğrafçı, onları fotoğraf yağmuruna tutmakta ısrar etti" diye ekledi.