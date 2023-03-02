Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Oyun Gta 5 Sistem Gereksinimleri 2023: Gta 5 Kaç GB Yer Kaplar?
ABONE OL

Gta 5 sistem gereksinimleri 2023: Gta 5 Kaç GB yer kaplar?

GTA her kesimden oyuncunun dikkatini çeken destansı bir oyundur. Ancak yaş sınırlaması mevcuttur. Çünkü oyun içeriğinde bir suçlu vardır ve para karşılığında farklı görevler gerçekleştirir. Görevleri ise genellikle zengin adamları kaçırmak, araba çalmak ve banka soymaktır. Eğer bu eşsiz oyunu oynamak istiyorsanız bilgisayarınızın bazı gereksinimleri karşılaması gerekir.

Gta 5 Sistem Gereksinimleri 2023: Gta 5 Kaç GB Yer Kaplar?
HABERTURK.COM

GTA’daki başkahraman, canı ne isterse onu yaparak sokaklarda dolaşabilmektedir. Sebepsiz yere adam öldürebilir, sürücüleri araçlarından indirebilir, alışveriş merkezlerinde ateş edebilir, herkesten para alabilir ve önüne geleni vurabilir. Kısacası bu oyunda hemen hemen her türlü suça izin verilir. Video oyunu 18 yaş ve üzeri olarak ayarlanmıştır. Yani reşit olmayanlar için uygun değildir. İçerisinde cinsellik, uyuşturucu ve şiddet gibi öğeler yer almaktadır. En tartışmalı ve popüler oyunlardan biridir. Hikâyeleri, mafya gibi yeraltı suç dünyaları hakkındadır ve oyuncular, suç çetelerinin üyeleri rolünü üstlenir. Saflarda yükselmek için de korkunç suçlar işlemek zorundadırlar. Bu eylemler pişmanlık hissetmeden ve sonucunu düşünmeden işlenir. Bu nedenle GTA yalnızca yetişkinler için önerilir.

GTA 5 Kaç GB Ram İstiyor?

Rockstar'ın başyapıtı olan GTA V'i PC'de oynamak için minimum ve önerilen gereksinimler vardır. Oyun en son dört Microsoft işletim sistemini yani Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ve Windows Vista'yı destekler, ancak bunların yalnızca 64 bit sürümleriyle uyumlu olacaktır. Merak edilen GTA 5 sistem gereksinimlerinin tamamı ise aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (* Oyunu Vista'da çalıştırmak için NVIDIA grafik kartı önerilir.)
  • İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPU) @ 2.5 GHz
  • RAM belleği: 4 GB
  • Grafik kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
  • Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
  • Sabit Disk: 65 GB

Tüm bu minimum gereksinimler dışında bir de bilgisayarınızın uyum göstermesinin doğru olacağı önerilen gereksinimler yer almaktadır. Bu sayede oyundan tam performans almanız sağlanacaktır. Eğer sizin için esas önemli olan “GTA 5 kaç gb ram istiyor” sorusu ise gördüğünüz gibi bu noktada RAM özelliği ön plana çıkmaktadır. En az 4 GB RAM yeterli iken kaliteli bir oyun süreci için 8 GB RAM önerilmektedir.

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1
  • İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)
  • RAM belleği: 8 GB
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
  • Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu
  • HDD Alanı: 65 GB
  • Sürücü: DVD

GTA 5 Kaç GB Yer Kaplar?

Oyun için her ne kadar daha küçük veri alanı yeterli gibi görünse de ek güncellemeleri ile boyutu toplam 110 GB’ı bulmaktadır. Bu nedenle bilgisayarınızda gerekli alan boşluğu olduğundan emin olmanız en doğrusudur. Sadece bilgisayar için değil, PS4 için de oynanabilen GTA 5 oldukça popüler bir türdür. Hatta pek çok oyunun da GTA serilerini baz aldığı öne sürülmektedir. Canınızın istediğini yapabileceğiniz bu özgür simülasyon, dünyanın her kesiminden insanı etkisi altına almıştır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gta 4 Sistem Gereksinimleri 2023: Gta 4 Kaç GB Yer Kaplar?
TEKNOLOJİ Gta 4 Sistem gereksinimleri 2023
God Of War Sistem Gereksinimleri 2023: God Of War Kaç GB Yer Kaplar?
TEKNOLOJİ God Of War sistem gereksinimleri 2023
TikTok'tan 18 yaş sınırı
TEKNOLOJİ TikTok'tan 18 yaş sınırı
Son dakika haberi Twitter'da erişim sıkıntısı
TEKNOLOJİ Twitter'a 2 saatlik erişim sıkıntısı
ABD'de, çip teşviki alan şirketlerin fazla karlarını paylaşmaları gerekecek
TEKNOLOJİ ABD'de çip teşviki alan şirketlerden kâr talebi
Son dakika haberi KVKK'dan TikTok'a ceza
TEKNOLOJİ KVKK'dan TikTok'a ceza
Japonya'da 37 milyar dolarlık çip yatırımı
TEKNOLOJİ Japonya'da 37 milyar dolarlık çip yatırımı
Forza Horizon 5 Gereksinimleri 2023: Forza Horizon 5 Kaç Gb Yer Kaplar?
TEKNOLOJİ Forza Horizon 5 gereksinimleri 2023
Forza Horizon 4 Gereksinimleri 2023: Forza Horizon 4 Kaç Gb Yer Kaplar?
TEKNOLOJİ Forza Horizon 4 gereksinimleri 2023
Fortnite Sistem Gereksinimleri 2023: Fortnite Kaç Gb Yer Kaplar?
TEKNOLOJİ Fortnite sistem gereksinimleri 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.