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GTA’daki başkahraman, canı ne isterse onu yaparak sokaklarda dolaşabilmektedir. Sebepsiz yere adam öldürebilir, sürücüleri araçlarından indirebilir, alışveriş merkezlerinde ateş edebilir, herkesten para alabilir ve önüne geleni vurabilir. Kısacası bu oyunda hemen hemen her türlü suça izin verilir. Video oyunu 18 yaş ve üzeri olarak ayarlanmıştır. Yani reşit olmayanlar için uygun değildir. İçerisinde cinsellik, uyuşturucu ve şiddet gibi öğeler yer almaktadır. En tartışmalı ve popüler oyunlardan biridir. Hikâyeleri, mafya gibi yeraltı suç dünyaları hakkındadır ve oyuncular, suç çetelerinin üyeleri rolünü üstlenir. Saflarda yükselmek için de korkunç suçlar işlemek zorundadırlar. Bu eylemler pişmanlık hissetmeden ve sonucunu düşünmeden işlenir. Bu nedenle GTA yalnızca yetişkinler için önerilir.

GTA 5 Kaç GB Ram İstiyor?

Rockstar'ın başyapıtı olan GTA V'i PC'de oynamak için minimum ve önerilen gereksinimler vardır. Oyun en son dört Microsoft işletim sistemini yani Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 ve Windows Vista'yı destekler, ancak bunların yalnızca 64 bit sürümleriyle uyumlu olacaktır. Merak edilen GTA 5 sistem gereksinimlerinin tamamı ise aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2* (* Oyunu Vista'da çalıştırmak için NVIDIA grafik kartı önerilir.)

İşlemci: Intel Core 2 Dört Çekirdekli CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPU) / AMD Phenom 9850 Dört Çekirdekli İşlemci (4 CPU) @ 2.5 GHz

RAM belleği: 4 GB

Grafik kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Sabit Disk: 65 GB

Tüm bu minimum gereksinimler dışında bir de bilgisayarınızın uyum göstermesinin doğru olacağı önerilen gereksinimler yer almaktadır. Bu sayede oyundan tam performans almanız sağlanacaktır. Eğer sizin için esas önemli olan “GTA 5 kaç gb ram istiyor” sorusu ise gördüğünüz gibi bu noktada RAM özelliği ön plana çıkmaktadır. En az 4 GB RAM yeterli iken kaliteli bir oyun süreci için 8 GB RAM önerilmektedir.

Önerilen gereksinimler:

İşletim Sistemi: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHZ (4 CPU) / AMD X8 FX-8350 @ 4GHZ (8 CPU)

RAM belleği: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB

Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

HDD Alanı: 65 GB

Sürücü: DVD

GTA 5 Kaç GB Yer Kaplar?

Oyun için her ne kadar daha küçük veri alanı yeterli gibi görünse de ek güncellemeleri ile boyutu toplam 110 GB’ı bulmaktadır. Bu nedenle bilgisayarınızda gerekli alan boşluğu olduğundan emin olmanız en doğrusudur. Sadece bilgisayar için değil, PS4 için de oynanabilen GTA 5 oldukça popüler bir türdür. Hatta pek çok oyunun da GTA serilerini baz aldığı öne sürülmektedir. Canınızın istediğini yapabileceğiniz bu özgür simülasyon, dünyanın her kesiminden insanı etkisi altına almıştır.

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