Gta 5 sistem gereksinimleri 2025: gta 5 kaç gb yer kaplar?

GTA 5, ilk çıkış yılı 2013 olsa da hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor. Yıllar içinde grafik güncellemeleri ve online modlarla gelişse de temel sistem ihtiyaçları büyük ölçüde aynı kaldı. Oyunu yüklemeden önce kaç GB yer kapladığını, kaç GB RAM istediğini ve hangi ekran kartının yeterli olacağını bilmek oldukça önemli. Özellikle düşük sistemli bilgisayarlarda oynamak isteyenler için bu bilgiler büyük fark yaratabilir.

GTA 5 KAÇ GB YER KAPLAR?

Bu belki de en sık sorulan soru: GTA 5 kaç GB yer kaplar?

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Oyunun standart sürümü: Yaklaşık 85 GB

Ekstra modlar ve online güncellemeler dahil: 100–110 GB’a kadar çıkabilir

SSD tavsiyesi: Hızlı yükleme ve akıcı oyun için en az 150 GB boş alan bırakmak faydalı olur.

Yani oyunu sadece yüklemekle kalmıyorsun; zamanla gelen güncellemeler ve online içerikler sayesinde diskte daha fazla yer kaplamaya başlıyor. Bu yüzden “80 GB yetiyor” deyip sınırda bırakmak iyi bir fikir değil.

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

2025 yılında da GTA 5'in temel sistem ihtiyaçları çok büyük değişmedi. İşte minimum sistem gereksinimleri: