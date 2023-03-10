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HABERTURK.COM

SHOW TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show', 325'inci bölümüyle ekranlara gelecek.

'Güldür Güldür Show', gündem yaratan skeçleri ve fenomen karakterleriyle ekranda kahkahanın tek adresi olmaya devam edecek.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Erdem Yener, Giray Altınok, Gürhan Altundaşar, Hasibe Özlem Eren, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter izleyicilerin karşısına çıkacak.

‘Güldür Güldür Show’un 325’inci bölümündeki skeçler ise şu şekilde:

Cahil Savar 2

Cahil Savar Paşa bu kez merkezine depremi alır. Muhabirlerden gösteriş yapan kişilere, komplo teori tartışmalarından müteahhitlere kadar herkes Cahil Savar’dan nasibini alır.

CAHİL SAVAR 2

7 Bela Hüseyin

Dükkan sahibi olan Mehtap kiracısının yaptığı zammı beğenmeyince kiracı İsmail’i Hüseyin’e şikayet eder. İsmail’i korkutmak isteyen Hüseyin, Mustafa ve Mehtap başlarına geleceklerden habersizdir.

7 BELA HÜSEYİN

Zam

Patron olan Paşa tüm çalışanlarına zam yapmış ve bu yüzden gergindir. Herkese anlamsızca yüklenmeye başlar. Bazı çalışanları kovmaya çalışsa da ekip birlik olmuştur sonrasında ise Paşa’yla empati yapmaya başlarlar.

ZAM

Burası Türkiye

Feridun ‘Burası Türkiye’ isimli yarışma programının sunucusudur. Yabancı uyruklu yarışmacılar Mesut, Burcu ve Hayati Türk kültürünü ve Türkiye’yi seven kişilerdir. Yarışmacılar ilk başta kendilerine yöneltilen soruları anlayamaz. Feridun soruları sordukça çıldırır yarışmacılar ise şaşkınlıkla dinler çünkü sorular “Türk lirası daha fazla düşemez dibi gördü zaten diyen kişi ne iş yapmaktadır?” minvalindedir.

BURASI TÜRKİYE

Reyting

Yapımcı İbrahim ve senarist Kudret, Mehtap ve İsmail’in oturduğu ziyarette bulunur. Çünkü bu evde hangi dizi izlenirse reytingte başarılı oluyor. Eğer Kudret’in senaryosu Mehtap ve İsmail’in ilgisini çekerse yapımcı diziye onay verecektir.

REYTİNG

Hatırlanmayan Adam

Hüseyin ve İsmail eski mahallelerini ziyarete Hüseyin'in isteği üzerine gelir. Çocukluklarında İsmail yaramaz Hüseyin ise yardımsever biriymiş. Eski tanıdıkların hepsi İsmail’i hatırlar fakat Hüseyin’i çıkaramaz.

HATIRLANMAYAN ADAM

Neden

Bahadır babaannesi Nazlı’ya deprem ile ilgili sorular sorar. Babannesi önce kader der sonra her yerde olduğunu örneğin Japonya’da 9.2’lik deprem olduğunu söyler. Nazlı’nın orada bina yıkılmadığını söylemesiyle Bahadır şaşırır. Bahadır'ın sorularına babası Mesut bilim ile cevap vermeye devam eder. Bahadır sordukça Mesut, fay hattının üstüne yapılan yapılara demek ki izin vermişler gibi cevaplar verir.

NEDEN

‘Güldür Güldür Show’ yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.