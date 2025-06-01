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        Haberler Bilgi Ekonomi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2 HAZİRAN: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar ve kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 2 Haziran 2025: İşte Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 2 Haziran 2025 Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle, altın ve döviz kurlarında dalgalanma sürüyor. Güncel verilere göre gram altın 4 bin 148 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 2 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:03
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4 bin 148 lira seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 2 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.147,87

        Satış: 4.148,96

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.288,70

        Satış: 3.289,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.636,58

        Satış: 6.783,55

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.546,34

        Satış: 27.051,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.891,00

        Satış: 27.151,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.231,69

        Satış: 13.567,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.546,34

        Satış: 27.051,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.322,86

        Satış: 28.005,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.256,74

        Satış: 3.208,97

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.762,71

        Satış: 3.974,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 67.020,00

        Satış: 67.983,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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