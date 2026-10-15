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        Haberler Gündem TBB Başkanvekilliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi

        TBB Başkanvekilliğine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliği seçiminde Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, dördüncü turda 417 oy alarak göreve seçildi. Ünlüce, seçim sonrası yaptığı konuşmada görevini hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde yürüteceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 22:14 Güncelleme:
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        TBB Başkanvekilliğine Ayşe Ünlüce seçildi

        Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekilliğine, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce seçildi. TBB Meclisi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in "resmi belgede sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırmak", "örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği seçimi için Ankara'da bir otelde toplandı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adaylıklarını açıkladı. Önergelerin okunmasının ardından gizli oylama usulüyle gerçekleştirilen seçimde TBB üyeleri, kurulan 15 sandıkta oy kullandı.

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        SEÇİM DÖRDÜNCÜ TURDA SONUÇLANDI

        İlk tur oylamada Ayşe Ünlüce 409, Tahir Büyükakın 369 oy aldı. Adayların seçilebilmek için gerekli üçte iki çoğunluğa ulaşamaması üzerine ikinci tura geçildi.

        İkinci turda Ünlüce 403, Büyükakın 385 oy alırken üçüncü turda Ünlüce'ye 406, Büyükakın'a 363 oy verildi. Gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçim, en fazla oy alan adayın kazanacağı dördüncü tura kaldı.

        Son turda Ayşe Ünlüce 417, Tahir Büyükakın ise 369 oy aldı. Böylece Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliğine seçildi.

        ÜNLÜCE'DEN SEÇİM SONRASI İLK AÇIKLAMA

        Seçimin ardından teşekkür konuşması yapan Ayşe Ünlüce, kendisine destek veren belediye başkanları ve meclis üyelerine teşekkür ederek görev süresi boyunca tüm belediyelere eşit yaklaşacağını vurguladı.

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        Ünlüce, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

        "Belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin teveccühüyle ve büyük bir onurla yapacağım TBB Başkanvekilliği görevi için hepinize çok teşekkür ediyorum. TBB Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e vekalet etmek üzere bu göreve seçilmiş bulunuyorum. Kendisinin özgürlüğüne hızlıca kavuşup bu görevi ona teslim edinceye kadar belediyelerimiz için sizler için hiçbir ayrım yapmadan, eşit ve adil bir şekilde bu görevi yürüteceğime söz veriyorum."

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