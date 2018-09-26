Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığına inandığını söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD haber kanalı Fox'a verdiği röportajda Kuzey Kore lideri hakkındaki izlenimine ilişkin soruya Moon, "Kim Jong-un, genç ama çok dürüst ve içten bir kişi. Nükleer silahların yok edilmesi konusundaki kararlılığına inandım." yanıtını verdi.

Moon, röportajda, "Kuzey Kore'nin sözünü tutacağına inanmayan birçok kişi olduğunu düşünüyorum çünkü nükleer silahların yok edilmesiyle ilgili başarısız birçok anlaşma var. Bu yüzden pek çok kişi şüpheciliğini sürdürüyor ancak son nükleersizleşme anlaşması öncekilerden tamamen farklı." dedi.

Nükleer silahların ortadan kaldırılmasına ilişkin son anlaşmaya, bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri tarafından tarihte ilk kez doğrudan yapılan zirvede varıldığına işaret eden Moon, tüm dünyaya söz verildiğini ve böyle bir anlaşmanın bağlayıcı gücünün farklı olduğuna inandığını vurguladı.

Kuzey Kore liderinin ülkesindeki nükleer silahların tamamen yok edilmesine ilişkin verdiği sözü tutacağını belirten Moon, "Kim Jong-un'un, nükleer silahlardan vazgeçmek için stratejik bir akla sahip olduğuna ve bunun yerine Kuzey Kore halkını ekonomik kalkınma yoluyla daha iyi yaşatmaya odaklanacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Moon, New York'taki BM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile 1950-1953 Kore Savaşı'nın resmi olarak sonlandırılmasıyla ilgili konuyu da ele aldıklarını sözlerine ekledi.

Trump dün yaptığı açıklamada da, ABD'nin Kuzey Kore ile yürüttüğü nükleer görüşmeleri değerlendirerek, "Kuzey Kore lideri Kim'e cesareti ve attığı adımlar için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

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