Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Güvenlik kamerasında güvenlik açığı bulundu!

HABERTURK.COM

Nesnelerin interneti cihazlarına yönelik olarak yapılan bir araştırma, güvenlik kameralarında da güvenlik açıklarının oluştuğunu ortaya koydu. Güvenlik araştırmacılarının incelediği kamerada, video akışı şifrelenmediği için yayınların davetsiz misafirler tarafından izlenmesi mümkün olabiliyor.

güvenlik kamerası

Küresel siber güvenlik kuruluşu ESET’in Nesnelerin İnterneti (IoT) araştırmasına göre bulut üzerinden çalışan güvenlik kamerası D-Link DCS-2132L’de yetkisiz erişimlere kapıyı açabilen çoklu güvenlik açığı tespit edildi. Kameranın en ciddi sorunu ise video akışını şifrelemeden iletmesi olarak belirlendi.

Kuruluşun Slovakya Bratislava'daki Araştırma Laboratuvarı’ndan ESET Araştırmacısı Milan Fránik, "Ne kamera ve bulut arasındaki bağlantı, ne de bulut ve görüntüleme uygulaması arasındaki bağlantı şifrelendiği için sistem, ‘ortadaki adam (MitM - Man in the Middle)’ saldırılarına ve video yayınlarının davetsiz misafirler tarafından izlenmesine açık" bilgisini paylaştı.

Milan Fránik, “Eklenti güvenlik açığı, kameranın güvenliği için korkunç sonuçlar doğurabilirdi, çünkü saldırganların orijinal ürün yazılımını kendi hileli sürümleriyle değiştirmelerini mümkün kılabilir” dedi.

ÜRETİCİYE BİLDİRİLDİ

Tespitlere göre kamerada bulunan bir başka ciddi sorun, ‘mydlink services (D-Link hizmetlerim)’ web tarayıcısı eklentisinde gizli. Web tarayıcısı eklentisi, TCP tünelinin oluşturulmasını ve istemcinin tarayıcısında canlı video oynatmayı yönetiyor ancak bu eklenti aynı zamanda ‘localhost’ üzerinde dinamik olarak oluşturulmuş bir bağlantı noktasını dinleyen bir tünel aracılığıyla video ve ses veri akışlarına yönelik isteklerin iletilmesinden de sorumlu.

 

Verilen bilgiye göre tespit edilen tüm güvenlik açıkları, üreticiye bildirdi. Öncelikli olarak myDlink eklentisindeki güvenlik açıklarından bazıları güncellemeyle hafifletildi ve yamalandı, ancak şifrelenmemiş iletim ile ilgili sorunların devam ettiği belirtildi. Tespit edilen bu açıktan en çok etkilenen ülke açık ara ABD olurken, Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer almadığı bilgisini de paylaşalım. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuantum bilgisayar neleri değiştirecek?
TEKNOLOJİKuantum bilgisayarlar neleri değiştirecek?
Elon Musk bütün dünyaya bu uydularla internet sağlayacak
TEKNOLOJİTüm dünyaya 40 kat hızlı internet için ilk adım
​Instagram Ramazan için özel kamera efekti ekledi
TEKNOLOJİInstagram’dan ilk Ramazan kampanyası
Huawei kullanıcıları için çok önemli uyarı!
TEKNOLOJİHuawei kullananlara çok önemli uyarı!
Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı
TEKNOLOJİKarma Gerçeklik için merkez kuruldu
Vatandaş "ürün künyesi"ni sevdi
TEKNOLOJİUygulama 200 bin kullanıcıya ulaştı
Apple CEO'su: Kodlama için üniversite okumaya gerek yok
TEKNOLOJİTim Cook'dan 'üniversite' tavsiyesi
Bitcoin bir günde yüzde 10 değerlendi
TEKNOLOJİBitcoin 7000 doları da aştı
Esporda emeklilik yaşı 25’e indi!
TEKNOLOJİO alanda emeklilik yaşı 25’e indi!
8K TV Türkiye pazarına bu fiyatla girdi!
TEKNOLOJİ280 bin TL’lik TV Türkiye’de!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X