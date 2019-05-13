Küresel siber güvenlik kuruluşu ESET’in Nesnelerin İnterneti (IoT) araştırmasına göre bulut üzerinden çalışan güvenlik kamerası D-Link DCS-2132L’de yetkisiz erişimlere kapıyı açabilen çoklu güvenlik açığı tespit edildi. Kameranın en ciddi sorunu ise video akışını şifrelemeden iletmesi olarak belirlendi.

Kuruluşun Slovakya Bratislava'daki Araştırma Laboratuvarı’ndan ESET Araştırmacısı Milan Fránik, "Ne kamera ve bulut arasındaki bağlantı, ne de bulut ve görüntüleme uygulaması arasındaki bağlantı şifrelendiği için sistem, ‘ortadaki adam (MitM - Man in the Middle)’ saldırılarına ve video yayınlarının davetsiz misafirler tarafından izlenmesine açık" bilgisini paylaştı.

Milan Fránik, “Eklenti güvenlik açığı, kameranın güvenliği için korkunç sonuçlar doğurabilirdi, çünkü saldırganların orijinal ürün yazılımını kendi hileli sürümleriyle değiştirmelerini mümkün kılabilir” dedi.

ÜRETİCİYE BİLDİRİLDİ

Tespitlere göre kamerada bulunan bir başka ciddi sorun, ‘mydlink services (D-Link hizmetlerim)’ web tarayıcısı eklentisinde gizli. Web tarayıcısı eklentisi, TCP tünelinin oluşturulmasını ve istemcinin tarayıcısında canlı video oynatmayı yönetiyor ancak bu eklenti aynı zamanda ‘localhost’ üzerinde dinamik olarak oluşturulmuş bir bağlantı noktasını dinleyen bir tünel aracılığıyla video ve ses veri akışlarına yönelik isteklerin iletilmesinden de sorumlu.

Verilen bilgiye göre tespit edilen tüm güvenlik açıkları, üreticiye bildirdi. Öncelikli olarak myDlink eklentisindeki güvenlik açıklarından bazıları güncellemeyle hafifletildi ve yamalandı, ancak şifrelenmemiş iletim ile ilgili sorunların devam ettiği belirtildi. Tespit edilen bu açıktan en çok etkilenen ülke açık ara ABD olurken, Türkiye'nin ilk 10 ülke arasında yer almadığı bilgisini de paylaşalım.