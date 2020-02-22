Güvercin son bölümü izleyicisi ile buluştu. Güvercin'in 11. bölümünde, Zülüf’ün imzalayarak verdiği boşanma dilekçesini yırtan Kenan, sadece Zülüf’ü sevdiğini, bundan sonra da sadece Zülüf’le olmak istediğini söyler. Bunun üzerine Zülüf ve Kenan’ın önünde yeni bir yol belirmiştir.

GÜVERCİN 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güvercin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜVERCİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zülüf’ün imzalayarak verdiği boşanma dilekçesini yırtan Kenan, sadece Zülüf’ü sevdiğini, bundan sonra da sadece Zülüf’le olmak istediğini söyler. Bunun üzerine Zülüf ve Kenan’ın önünde yeni bir yol belirmiştir. Sonunda ikisi için de bütün geçmişi bir kenara bırakıp, yaşamak istedikleri aşka taze bir heyecanla başlayabilme fırsatı doğmuştur.

Ağabeyinin ölümünün bir kaza sonucu olduğunu öğrenen ve Kenan’ı affeden İpek ise, Antep’ten gidip gitmemek konusunda kritik bir noktadadır. Ökkeş’in, Nimet ve oğlu Mutlu ile güzel bir hayat kurma hayalleri Sosyal Hizmetler görevlilerinin Mutlu’yu götürmesiyle yıkılmıştır. Ancak Ökkeş Mutlu’yu geri almaya, Nimet’e sahip çıkmaya kararlıdır ve bunun için gereken adımları atarak herkesi şaşırtacaktır.

Bedir ve ailesi Gaffur’un yardımıyla açtıkları mağaza sayesinde sonunda yeni bir hayata başlangıç yaptıklarını düşünmektedir. Torunlarını kucaklarına alacakları günü umut ve mutlulukla beklerken hiç umulmadık bir anda kendilerini büyük bir açmazın ve zorlu günlerin içinde bulacaklardır.

Gaffur’un bir açığını bularak tutuklanmasını sağlayan Kevsa, kaybettiği gücü yeniden kazanmanın ve konağa dönmenin yollarını aramaktadır. Bunun için de bir anda önüne geliveren fırsatı kendi lehine çevirmekten çekinmeyecektir. Zülüf ve Kenan her şeyi bir kenara bırakıp,aşka doğru yelken açmak istedikleri anda kendilerini yine bambaşka zorlukların ve yeni düşmanlıkların içinde mi bulacaklardır?