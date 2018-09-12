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Hackathon'da kıyasıya mücadele!

Açık İnovasyon Derneği tarafından ‘Biz, Benden Akıllıyız’ mottosuyla düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen HacknBreak Açık İnovasyon Kampı’nda bu yıl yine Türkiye'nin pek çok nitelikli ve yaratıcı insanı bir araya gelip daha iyi bir gelecek inşa etmek için çalıştı

12.09.2018 - 10:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Kamp boyunca seminer, eğitim, söyleşi, atölye gibi 150'nin üzerinde alt etkinliğin düzenlendiği HacknBreak'te 1.700 başvurunun arasından titizlikle seçilen 600 katılımcı 9 gün 9 gece boyunca daha iyi bir gelecek inşa etmek için öğrendikleri ve katma değerli projeler üzerinde çalıştıkları bir hafta geçirdi.

Etkinlik konuşmacıları arasında İsmail Hakkı Polat, Kayra Otaner, here.com Ürün Müdürü Dylan Babbs, ELDOR Genel Müdürü Hayrettin Çelikhisar, Prof. Dr. Özgür Özlük, Lemi Orhan Ergin, Uğur Umutluoğlu, Banu Güsar, Münih Teknik Üniversitesi'nden Tolga Birdal, Bager Akbay, hurriyet.com CTO'su Cenk Okan Özpay, Myra Ajans Başkanı Rauf Kösemen ve Damla Özlüer başta olmak üzere 100’ün üzerinde konuşmacı 9 gün süren kampta bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Sabahları spor ve yoga yaparak güne başlayan katılımcılar gün boyunca yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain, tasarım, dijitalleşme, girişimcilik, sürdürülebilirlik gibi konularda etkinliklere katıldı, aynı zamanda tango workshop'larında dans etti, akşam konserlerinde eğlenme fırsatı buldu. Gün içinde eş zamanlı olarak çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği kampta, akşamları katılımcıların bir kısmı konserde eğlenirken diğer kısmı teknoloji seminerlerine katıldı ya da hackathon'lar için günün ilk ışıklarına kadar çalıştı.

HacknBreak sponsorlarından global harita teknolojileri firması Here.com ve otomotiv sektörünün büyük oyuncularından Eldor'un düzenlediği iki ayrı Hackathon'da 36 saat çalışarak proje geliştiren katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Uzun saatlerini uyumadan geçiren katılımcılar, yaptıkları proje sunumlarının ardından ödüllerini aldılar.

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