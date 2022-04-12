Aracınız şarj olurken hack’lenebilir! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinin yaygınlaşması ve otonom araçların artışıyla birlikte otomotiv sektörü 5G teknolojisinin en büyük kullanım alanlarından birini oluşturmaya başladı. Teknolojik ilerlemelerle birlikte otomobil üreticilerinin araçlara daha fazla bağlantı teknolojileri eklediğini belirten siber güvenlik kuruluşu WatchGuard’ın Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, 5G teknolojisinin otomobil kullanıcılarına sunacağı yeniliklerin yanı sıra büyük riskleri de beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

“Araçların kullanıcılarına güvenli ve sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşatabilmesi için IoT ve 5G teknolojilerinin ne kadar önemli ve tehdit altında olduğunu fark etmek gerekiyor” diyen Evmez, halihazırda kullanılan teknolojilerin bu veri tüketim canavarı araçların ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalacağını ve güvenlik noktalarında da yetersiz kalabileceğini ifade etti.

SALDIRMAK İÇİN YAZILIM GÜNCELLEMERİNİ KULLANIYORLAR

Akıllı araç kullanıcıları, 5G teknolojisi ile desteklenen araçlarında güvenlik kamerası, radyo bağlantısı, telefon bağlantısı gibi pek çok uygulamayı daha hızlı ve etkili bir şekilde kullanabiliyor. Uygulamaların tamamına saniyeler içerisinde erişerek verdikleri komutlar ile yönlendirmelerde bulunabilen kullanıcılar için en büyük tehdit, otomobile gelen yazılım güncellemeleri ya da yeni donanım eklemeleri olarak görülüyor.

“Hackerler için yapılacak tüm güncellemeler bir saldırı fırsatı haline geldi” değerlendirmesini yapan Evmez, hacker’ların güncellemeler sırasında oluşabilecek güvenlik açıklarını değerlendirerek kamera, araç içi eğlence sistemleri, aracı çalıştırma ve durdurma gibi komutları engelleyerek sistemlere zarar verdiklerinin altını çizdi.

Verilen bilgiye göre gerçekleşen teknolojik saldırılar sonucunda araçlardaki uygulamalar çalışamaz hale gelebiliyor, sistemler hasar görebiliyor ve hatta parça değişimine kadar ulaşan boyutlarda kullanıcıları mali kayıplara sürüklenebiliyor.

BUBİ TUZAKLI MOBİL ŞARJ CİHAZLARINA DİKKAT

Yapılan araştırmaların akıllı araçlara yönelik siber saldırılarda yaşanacak artışa işaret ettiğini çektiğini aktaran WatchGuard Türkiye ve Yunanistan Ülke Müdürü Yusuf Evmez, akıllı araç saldırılarında bir artışın görüldüğüne, en büyük potansiyel zayıf noktanın ise akıllı şarj cihazı olduğuna dikkat çekti.

Akıllı araç şarj kablolarının, şarj güvenliğini yönetmelerine yardımcı olan bir veri bileşenine sahip olduğunu belirten Evmez, "bubi tuzaklı" mobil şarj cihazlarının hacker’lar tarafından oluşturulabildiğine değinerek, araçların aniden hack’lenebileceği konusunda araç sahiplerini uyardı.