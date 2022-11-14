Hacker’lar VPN’lerin peşinde 0:00 / 0:00

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Bilinçli bir şekilde kullanılmadığı takdirde VPN’ler kullanıcı ve kurum verilerini riske atıyor. Siber güvenlik şirketleri Cybersecurity Insiders ve ZScaler tarafından paylaşılan VPN Risk Raporu’nda yer alan ve 351 siber güvenlik uzmanının katıldığı anket, veri ihlallerinin tüm ağı riske atması için cihazlarda tek bir virüs bulunmasının bile yeterli olacağını gözler önüne serdi. Yapılan araştırmalara göre siber güvenlik uzmanlarının yüzde 44’ünün uzaktan ve hibrit çalışmaya geçişten bu yana VPN’leri hedefleyen saldırılarda ciddi bir artışa tanık olduğunun altını çizen Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, işletmeler için büyük bir tehdit oluşturabilecek VPN saldırılarıyla karşılaşan kullanıcıların yapması gerekenleri 4 adımda aktardı.

VPN SUNUCULARI ARACILIĞIYLA PAYLAŞILAN BİLGİLER RİSK ALTINDA Yüksek kaliteli bir VPN kullanmak verilerin güvende kalmasına yardımcı olsa da hacker’ların titizlikle incelediği bazı VPN hataları kişi ve kurumları riske atarak hacker’lar için ciddi bir hedef haline getirebiliyor. VPN sunucularına yönelik gerçekleşen saldırılarda şifreli sunucular aracılığıyla paylaşılan hassas bilgilerin tümü risk altında oluyor.